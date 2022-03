Architekturforum Dachau kritisiert Pläne fürs MD-Gelände in offenem Brief

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Hier entsteht ein neuer Stadtteil – Bauarbeiten am ehemaligen MD-Gelände. © Habschied

Der Bauausschuss hatte Anfang Februar die amtliche Planung für das MD-Gelände gebilligt. Das Architekturforum Dachau hält diese Pläne jedoch für „geschönt“ und fordert, gemeinsam mit einigen Anliegern, eine Reduzierung der Bebauung. Die ÜB/FDP würde daher gerne einmal grundsätzlich und öffentlich über die MD-Konzeptstudie des Architekturforums diskutieren.

Dachau – Theo Gruber und Harald Scholze wird beim Blick in die Zukunft angst und bang. Je näher der erste Spatenstich für die Bebauung des früheren MD-Papierfabrikgeländes rückt, fragen sich die beiden Anwohner der Martin-Huber- beziehungsweise Ludwig-Thoma-Straße nämlich: „Wie ist die Verkehrsplanung für das Gelände? Gibt es überhaupt eine?“ Denn wenn „hier nichts Grundlegendes geschieht, haben wir nach Fertigstellung wohl täglich einen Stau in Dachau, der sich vermutlich bis zu geplanten Ampel am Assenhausener Berg erstreckt“. Und nur so nebenbei: „In Garmisch wird mittlerweile der dritte Umgehungstunnel gebaut!“

Architekturforum Dachau kritisiert Pläne fürs MD-Gelände

Beim Architekturforum Dachau rennen Gruber und Scholze mit ihren Sorgen offene Türen ein. Nachdem der Bauausschuss im Februar die von der Verwaltung überarbeitete, 15 Jahre alte Planung zur Neubebauung des Geländes mit großer Mehrheit gebilligt hatte (wir berichteten), sind die Mitglieder um den Vorsitzenden Christian Stadler nämlich „enttäuscht“. Erstens, weil man „aufgrund von Abstimmungsgesprächen mit der Stadtverwaltung davon ausgehen konnte, dass auch unser Initiativprojekt in diesem öffentlichen Rahmen vorgestellt wird“. Und zweitens, nachdem dies – abgesehen von einer lobenden Erwähnung – nicht geschehen sei, der Öffentlichkeit zuletzt „ein einseitiges, geschöntes Bild der amtlichen Planung projiziert“ worden sei. Das, was auf dem MD-Gelände nun verwirklicht werden soll, ist laut den beiden Dachauer Architekten Gunda Reuter und Emil Kath der „selbst ernannten Stadt der Künste“ Dachau nicht würdig.

MD-Gelände Dachau: Offener Brief an dem Oberbürgermesiter

In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister sowie einem Faktencheck, den der Verein auch auf seiner Internetseite www.architekturforum-dachau.de veröffentlicht hat, fordern Kath & Co. weiterhin – unter anderem – die Reduzierung der Geschossfläche: „Bezogen auf das Nettobauland entsteht für den östlichen und südlichen Planungsbereich eine Geschossflächenzahl von annähernd 2,0 GFZ und mehr. Das ist grenzwertig.“ Zum Vergleich: In Unterschleißheim würde gerade eine Mustersiedlung geplant, wo man laut Architekturforum „die gewünschte Geschossflächenzahl von 1,33 GFZ auf 1,23 GFZ zurückgeschraubt hat“. Insofern würde laut Emil Kath „ein Blick über den Zaun vielleicht lohnen“.

Den ÜB/FDP-Stadträten Ingrid Sedlbauer, Peter Gampenrieder und Jürgen Seidl liegt es angesichts dieser doch weit auseinandergehenden Meinungen zwischen Stadtverwaltung und Architekturforum daher am Herzen, alle Beteiligten „auf den gleichen aktuellen Informationsstand zu bringen“ und die Konzeptstudie des Architekturforums für das MD-Gelände „ergebnisorientiert“ im Stadtrat vorzustellen. Bislang sei nämlich nur viel über das Konzept geschrieben und gesprochen worden, eine öffentliche Vorstellung aber habe es nicht gegeben.