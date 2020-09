Mega-Schule, aber mit Konzept

Eine Mehrheit im Familien- und Sozialausschuss im Stadtrat hat den Weg frei gemacht für ein Millionen-Projekt: Die Grundschule Dachau-Ost soll durch einen Neubau massiv erweitert und künftig nach dem Lernhaus-Konzept strukturiert werden.

Dachau – Zwei Monate ist es her, dass man sich im Stadtrat bei der Vorstellung der jüngsten Bevölkerungsprognose einig war: Dachau braucht erstens eine weitere – und damit fünfte – Grundschule, und zweitens sollen alle vier bestehenden Grundschulen erweitert werden. Einigkeit herrschte aber auch in der Ansicht, dass bei aller Bautätigkeit keine Mega-Schulen für 800 Kinder entstehen sollten; maximal sechs Züge – also sechs Klassen pro Jahrgangsstufe – dürfe es an Dachauer Grundschulen geben.

Das Problem: Für den Bau einer neuen Grundschule fehlen sowohl Grundstück als auch Mittel. Und die Zeit drängt: Nicht nur steigen die Schülerzahlen rasant, sondern auch die gesetzlichen Anforderungen an die Nachmittagsbetreuung der Kinder. Deshalb, fand Oberbürgermeister Florian Hartmann, sollte man nun auf alle Fälle die Möglichkeit nutzen und „vorausschauend bauen“. Sprich: Die seit Jahren fällige Erweiterung der Grundschule Dachau-Ost gleich ein bisschen größer ausfallen lassen.

In diesem Wunsch unterstützt wird er vom Schulamt, das bereits in Karlsfeld den Bau einer neuen Groß-Grundschule genehmigt hatte, sowie Andrea Noha, Leiterin der Grundschule Dachau-Ost. Noha bat die Stadträte am Donnerstag eindringlich, den „Neubau nicht zu klein“ zu bauen. Würde die Schule zu zaghaft erweitert, „haben wir Angst, dass wir in ein paar Jahren schon wieder die nächste Baumaßnahme kriegen“. Auch der Elternbeirat sehe dies so.

Architekten liefern zwei Varianten

Das Architekturbüro GHK Architekten des Dachauers Ferdinand Krissmayr lieferte dem Gremium dennoch zwei Entscheidungsvarianten: einen Erweiterungsbau mit nur drei Geschossen für fünf Züge sowie einen Erweiterungsbau mit vier Geschossen. Letzterer bietet Platz für eine sechszügige Grundschule mit Ausbauoption für einen siebten Zug – genau wie die Schule in Karlsfeld. Im dritten Obergeschoss dieser großen Variante könnten, so Architekt Krissmayr, Fachräume, Sozialräume und Therapieräume für Kinder mit Behinderung Platz finden. Überhaupt würde die Schule nach dem sogenannten Lernhaus-Konzept strukturiert, das durch freie und offene Lernlandschaften geprägt ist. Zwischen den einzelnen Klassenzimmern würden Gruppenräume angesiedelt, die Interaktion und gemeinsames Arbeiten ermöglichten.

Stadträtin Sabine Geißler (Bündnis für Dachau) gab zu, bis vor zwei Monaten noch „zu den Kritikern großer Schulen“ gehört zu haben. Aber das Konzept der Lernlandschaften – im Gegensatz zur klassischen Flurschule – habe bei ihr ein Umdenken bewirkt. Klar träume sie immer noch von einer fünfzügigen Schule, und klar habe sie „Bauchweh“ angesichts der Größe der geplanten Schulerweiterung in Dachau-Ost. Aber die drohenden Schülerzahlen und die Gespräche mit den Planern hätten sie dazu gebracht, ihre Ansicht zu revidieren.

Nur CSU-Fraktion hat Bedenken

Genau wie Geißler sahen es auch alle anderen Stadträte im Gremium – bis auf die CSU-Fraktion. Schulreferentin Katja Graßl sah keine Notwendigkeit für diese „Riesen-Mega-Grundschule“ und erinnerte das Gremium an die Juli-Sitzung: „Noch vor zwei Monaten haben wir gesagt, nur für maximal sechs Züge zu bauen. Wir haben keine Not, von diesem Beschluss abzuweichen!“ Statt die Schule in Dachau-Ost so massiv zu vergrößern, solle man lieber gleich eine fünfte Grundschule bauen.

Wo diese Grundschule angesiedelt werden sollte, sagte Graßl nicht. OB Hartmann bemerkte daher spitz, sich schon „auf die Diskussion über den Standort“ zu freuen. Außerdem erinnerte er an den Bau der Grundschule Augustenfeld: Dort habe sich der Stadtrat vor 15 Jahren auch für die kleine Bau-Variante entschieden – und muss nun rund 15 Millionen Euro für die Erweiterung des Schulhauses bereitstellen.