Probleme in den Kitas: Mehr Anmeldungen als Plätze zudem fehlt das Personal

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Die Versorgungslage mit Betreuungsplätzen bleibt trotz Bemühungen der Stadt in Dachau angespannt. BarK/DPA © Christian Bark

Der Bedarf nach einem Kinderbetreuungsplatz ist in der Stadt Dachau so groß wie nie. So gibt es für das Betreuungsjahr 2023/2024 schon jetzt – vor Ablauf der Meldefrist! – 1267 Anmeldungen. Das Personal, all diese Kinder zu betreuen, fehlt allerdings. Die Stadt will sich nun mit Notlösungen behelfen.

Dachau – „Wir steuern auf den Kollaps zu“, hatte eine Erzieherin vor wenigen Tagen im Bayern-Teil der Heimatzeitung geklagt. Die Gruppen würden immer größer, die Bezahlung der ausgebildeten Fachkräfte sei schlecht, der Krankenstand unter den Kollegen hoch – und gleichzeitig beschloss die Bundesregierung ab 2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. „Unfassbar“, nannte die Erzieherin daher die aktuelle Situation – und Oberbürgermeister Florian Hartmann gab ihr nun unumwunden recht.

„Die große Politik hat versagt. Sie verspricht einen Rechtsanspruch, aber das Personal dafür ist weder da, noch wird es ausreichend bezahlt. Da ist ein Delta drin, das wir ausbaden müssen!“

Im Familien- und Sozialausschuss hatte die Verwaltung den Stadträten nämlich einen Sachstandsbericht zur Kita-Anmeldung für das kommende Betreuungsjahr gegeben. Und, um die wichtigste Botschaft vorweg zu nehmen: Die schiere Zahl der Anmeldungen ist nicht das Problem, sondern die Menschen, die die Kinder betreuen sollen. Im Hinblick auf das genannte Interview mit der Erzieherin sagte der OB: „Das Fachpersonal ist unser größtes Problem.“ Seine SPD-Parteifreundin Christa Keimerl meinte resigniert: „Die große Politik hat versagt. Sie verspricht einen Rechtsanspruch, aber das Personal dafür ist weder da, noch wird es ausreichend bezahlt. Da ist ein Delta drin, das wir ausbaden müssen!“

Kinderbetreuung in Dachau: Es fehlt an Personal

Tatsächlich liegen der Stadt für das Jahr 2023/2024 bislang 1267 sogenannte Bedarfsanmeldungen für einen Betreuungsplatz vor. Das sind knapp 100 mehr als noch im Vorjahr. „Der Trend geht nach oben, wir hatten so viele Nachfragen wie noch nie“, so Amtsleiter Markus Haberl.

Von diesen 1267 Anmeldungen seien aktuell 269 „offen“, das heißt, dass diese Eltern noch keine Zusage erhalten haben. 118 dieser offenen Anmeldungen betreffen Kitaplätze, 98 Eltern warten zudem auf eine Zusage für einen Kindergartenplatz. 53 Schulkinder erhoffen sich einen Platz in einem Hort oder einer schulischen Mittagsbetreuung.

Die räumliche Situation, also das bauliche Platzangebot, ist Haberl zufolge nicht das Thema. Die neue Kindertageseinrichtung am Amperweg ging Haberl zufolge im März mit zwei Gruppen in Betrieb und bedeutete eine erhebliche Verbesserung der Angebotssituation. Weitere Kita-Bauprojekte in der Polln- und Konrad-Adenauer-Straße seien längst beschlossen und in der Umsetzung.

Kitas: Das Problem sind die fehlenden Betreuer

Das Problem sind die Betreuer. „39 Krippenplätze und 52 Kindergartenplätze können nicht vergeben werden, da es für diese Gruppen kein pädagogisches Personal gibt“, erklärte Haberl. Und selbst wenn es gelänge, für die drei wegen Personalmangels geschlossenen Krippen- und die zwei Kindergartengruppen noch kurzfristig Betreuer aufzutreiben, würde das die Situation nur kurzfristig mildern. Denn langfristig, das zeigt der Trend beziehungsweise der geltende Rechtsanspruch, steigt der Bedarf nach Kinderbetreuung weiter an.

Stadt will kreative Lösung entwickeln

Wie soll es nun weitergehen? Oberbürgermeister und Stadtverwaltung kündigten an, ein Konzept zu entwickeln, dass mit kreativen Lösungen den Notstand beheben soll. Dabei soll es vorwiegend darum gehen, das vorhandene Fachpersonal zu halten und nach Möglichkeit aufzustocken. Sollte letzteres nicht gelingen, was angesichts des überall im Großraum München grassierenden Erziehermangels wahrscheinlich ist, sollen die Lücken mit Assistenzkräften oder auch jungen Menschen in einem sogenannten Freiwilligen Sozialen Jahr gefüllt werden. Bereits im Juni sollen diese ausgearbeiteten Pläne dem Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats, der ja für Personalfragen aller Art zuständig ist, vorgelegt werden.

Dass nicht nur Eltern dankbar sein dürften für neue Ideen, sondern auch die vielen Erzieher, machte am Ende Christa Keimerl deutlich: Ihres Wissens herrsche in den Dachauer Kitas „ein sehr hoher Krankenstand“. Kollegin Zimmermann (CSU) gab ihr recht: „Jeder Dritte fällt aus. Die Bezahlung ist zu schlecht, die Belastung zu groß. Das ist bei den Grundschullehrern das Gleiche.“