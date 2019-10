Mehr Sicherheit, weniger Parkplätze

Auf der Martin-Huber-Straße wäre in den Augen von Stadtrat und Bauamt eine Einbahnstraßenregelung möglich. Die Frage ist nur: Was passiert mit den Parkplätzen?

Umweltausschuss

von Stefanie Zipfer schließen

Die Stadträte im Umweltausschuss waren sich einig: Um den Verkehr, und dabei vor allem den Radverkehr, besser und sicherer durch das Stadtgebiet fließen zu lassen, muss es in Zukunft mehr Einbahnstraßen in Dachau geben. Uneinig war man sich jedoch in der Frage, ob diese Maßnahme zu Lasten von Parkplätzen gehen darf.