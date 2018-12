Schon jetzt 100 Einsätze mehr als im Vorjahr

Der Ausblick auf die 150-Jahr-Feier im kommenden Jahr prägte die Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr Dachau. Doch es blieb auch Zeit für einen Rückblick auf die zurückliegenden Einsätze – und dabei die Leistungen verdienter Mitglieder.

Dachau – Die Mitglieder der Dachauer Feuerwehr trafen sich im ASV-Theatersaal, um mit ihren Freunden, Familien und Ehrengästen ein paar besinnliche Stunden zu verbringen. Fini Kron und Sepp Rauch führten mit nachdenklichen sowie heiteren Versen durch den besinnlichen Teil, musikalisch umrahmt von der Dachauer Saiten- und Pfeifenmusik.

Den offiziellen Teil bestritt dann zunächst Vorstandsvorsitzender Stefan Fichtl, der das Vereinsjahr mit den zahlreichen Veranstaltungen Revue passieren ließ und zugleich schon einen Blick auf das 150-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr warf. Der Verein wird seinen Geburtstag am Wochenende vom 13. bis 15. September auf der Ludwig-Thoma-Wiese feiern. Zum Auftakt spielt am Freitag LaBrassBanda, am Samstag und Sonntag folgen Aktionstage mit weiteren Hilfs- und Rettungsorganisationen, die ihre Geräte- und Einsatzstärke vorstellen. Selbstverständlich werden auch Schauübungen stattfinden, zudem soll es ein Kinderprogramm geben. Samstagabend unterhält Landy Landinger mit Band die Gäste im Festzelt, und am Sonntag schließlich sind ein Gottesdienst und ein Festumzug geplant.

Nach Fichtls Vortrag ergriff Kommandant Thomas Hüller das Wort und dankte den Angehörigen der Einsatzkräfte, die für so viele Stunden im Jahr auf ihre Liebsten verzichten müssten. Gerade dieses Jahr seien es viele Stunden gewesen, in denen die Feuerwehrler im Dienst der Allgemeinheit unterwegs waren: Waren es 2017 noch knapp 400 Einsätze, hätten 2018 bereits 514 bewältigt werden müssen. Oberbürgermeister Florian Hartmann dankte den ehrenamtlichen Einsatzkräften daher für ihren unermüdlichen Einsatz zum Schutz der Dachauer Bevölkerung.

Abschließend zeichneten die Kommandanten Hüller und Gerd Lobmeier, Vorsitzender Fichtl und OB Hartmann zahlreiche Kameraden für ihre langjährige Dienstzeiten aus. dn