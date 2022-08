Mehr Fahrgäste, aber keine Verkehrswende im Landkreis Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Keine Verkehrswende hat das 9-Euro-Ticket im Landkreis Dachau gebracht. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Das günstige 9-Euro-Ticket hat im Landkreis Dachau nicht zur erhofften Verkehrswende beigetragen.

Dachau – Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München, war in der Frage über das Für und Wider des 9-Euro-Tickets klar. Gegenüber der Heimatzeitung sagte er im Juli: „Es ist der falsche Ansatz, in ein System, das jetzt schon nicht mehr leistungsfähig ist, noch mehr Kunden zu bringen.“ Auch Landrat Stefan Löwl sah in dem nun zu Ende gehenden Angebot von jeher eher ein „Tarifgeschenk“ als ein nachhaltiges Mittel zur Verkehrswende im chronisch von Autos verstopften Großraum München.

Die Pendler im Landkreis Dachau haben das 9-Euro-Ticket nicht angenommen

Dass Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn dies zwar im Grundsatz genauso sieht, aber das 9-Euro-Ticket, das Ende August wohl auslaufen wird, in Summe dennoch „eine tolle Sache“ nennt, liegt schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass die Pendler sowohl im Landkreis Dachau, als auch im ganzen S-Bahn-Bereich, das Angebot nicht annahmen. „Da hatten wir Glück“, so Barth.

Tatsächlich stiegen die Fahrgastzahlen im Bereich des Regionalbusverkehrs im Landkreis Dachau in den Monaten Juni, Juli und August dank des 9-Euro-Tickets nämlich um über 20 Prozent an, wie MVV-Sprecherin Franziska Hartmann erklärt. Dieser Zuwachs finde aber fast ausschließlich am Wochenende statt. Das 9-Euro-Ticket, so Hartmann, werde also „eher von Ausflüglern als von Pendlern genutzt“.

Städtischer Busverkehr nicht stärker frequentiert

Die Dachauer Stadtbusse erlebten unter der Woche ebenfalls „keine Veränderungen der Fahrgastzahlen“, wie der bei den Stadtwerken für den Busverkehr zuständige Matthias Fay berichtet. Klar, die Gedenkstätten-Linie sei um diese Jahreszeit gut nachgefragt, „aber das ist jedes Jahr so, unabhängig vom 9-Euro-Ticket“. Dass aber Dachauer wegen des Angebots „jetzt auf einmal ihr Auto stehen lassen, das war nicht erkennbar“, so Fay.

Die S-Bahn München macht auf Nachfrage keine Angaben zu Fahrgastzahlen. „Das 9-Euro-Ticket ist ein großer Erfolg. Bisher wurden bundesweit rund 38 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft – über 19 Millionen davon allein über die Verkaufskanäle der DB“, heißt es allgemein. Immerhin so viel teilt der Konzern aber mit: Es habe ab Juni „spürbare Zuwächse vor allem auf den Ausflugslinien in die Seengebiete, etwa zu Starnberger See oder Ammersee“ gegeben.

Pro-Bahn-Vertreter Barth liegen zwar ebenfalls keine konkreten Zahlen über die S-Bahn-Nutzung in den vergangenen drei Monaten vor – die Bahn würde diese hüten wie ein „Staatsgeheimnis“ – kann aber Folgendes mit Sicherheit sagen: „Im Pendlerverkehr hat sich zwischen München und Dachau wenig geändert.“ Wolle man nämlich tatsächlich Autofahrer dazu bewegen, ihr Fahrzeug dauerhaft abzustellen, brauche es ein nachhaltigeres, längerfristiges Angebot.

Allerdings hätten viele Menschen das Angebot einfach mal ausprobiert, etwa für einen Ausflug. Möglich wurde dies zum einen durch den günstigen Preis, und zum anderen durch die Einfachheit: „Unser Tarifsystem ist ansonsten viel zu kompliziert. Jetzt konnte man Bus fahren, Bahn fahren, sogar noch über Landkreisgrenzen hinweg, und man musste sich keine Gedanken machen“, so Barth.

Massive Anstieg an Beschwerden

Was der Fahrgast-Vertreter ebenfalls als positiv wertet: „Das 9-Euro-Ticket hat Defizite aufgedeckt, es war wie ein Brennglas auf alle unsere Probleme.“ Gerade diejenigen, die sonst mit dem Auto unterwegs seien und nun einfach mal die Bahn ausprobiert hätten, seien überrascht beziehungsweise enttäuscht gewesen. „Es gab in den vergangenen drei Monaten einen massiven Anstieg an Beschwerden.“ Diese seien laut Barth aber nie „bösartig“, sondern „qualifiziert“ gewesen. So hätten Autofahrer, die es für selbstverständlich halten, dass man über Umleitungen und Staus informiert wird, die mangelnde Kommunikation der Bahn mit den Kunden moniert. Immer wieder sei auch die generelle Unzuverlässigkeit des Systems angemahnt worden. „Die Autofahrer haben übertragen, was sie vom Straßenverkehr gewohnt waren. Dass der Bahnverkehr so viel schlechter ist, damit haben sie nicht gerechnet.“

Barth hofft daher, dass die Bahn – speziell die S-Bahn-München – aus dem dreimonatigen Experiment ihre Lehren zieht. Dass das Experiment stattgefunden hat, findet Barth aber gut: „Wir haben uns endlich mal was getraut. Jetzt schauen wir, was passiert!“

