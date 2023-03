Mehr Menschen nutzen den ÖPNV in Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Zwölf neue, mit Biomethan betriebene Busse wurden für die Einführung des 10-Minutentakts auf den Ringlinien 720, 722 und 726 angeschafft. © Stadtwerke Dachau

Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in Dachau ist eine Erfolgsgeschichte, findet die Stadt. Gegenüber dem Jahr 2018 seien die Fahrgastzahlen um 25 Prozent gestiegen. Allerdings hat die Stadt bislang nichts von den Mehreinnahmen. Und die Fahrgäste verteilen sich zudem äußerst ungleich.

Dachau – „In unseren Bussen würde niemand fahren? Von wegen!“ Oberbürgermeister Florian Hartmann war am Dienstag im Werkausschuss zufrieden mit dem Bericht von Stadtwerke-Chef Robert Haimerl über die Fahrgastzahlen des Jahres 2022. Das Angebot würde sehr gut angenommen, die Investition in Busse, eine Gas-Tankstelle und neue Busfahrer habe sich gelohnt.

Tatsächlich nutzen im vergangenen Jahr 3 864 000 Menschen die Dachauer Buslinien 716, 717, 718, 719, 720, 722, 726 sowie 744. Vier Jahre vorher, im Jahr 2018, waren es nur 3 104 400 Fahrgäste, was laut Werksleiter Haimerl einem Plus von 25 Prozent entspricht.

Mehr Menschen nutzen den ÖPNV in Dachau

Die Verteilung der Bus-Nutzer ist jedoch ungleich, allein 72 Prozent würden auf den Linien 720, 722 sowie 726 verkehren. Mit 41 219 Fahrgästen oder einem Prozent der Gäste ist die Linie 716 dagegen die am wenigsten genutzte. In etwa gleichauf in Sachen Nutzerzahlen liegen die Stadtbus-Linie 719 sowie die Dachau-Süd-Linie 717 mit jeweils sieben Prozent der Fahrgäste oder – in absoluten Zahlen – 265 222 Gästen (Linie 717) beziehungsweise 281 707 (Linie 719). Ebenfalls positiv hervorzuheben ist laut Haimerl, dass die Busse auch noch abends ab 22 Uhr genutzt würden.

Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) fand es „lustig“, dass die Zahlen ausgerechnet am Dienstag, also am Tag des Bus-Streiks in Dachau, vorgestellt wurden. Aber auch so war er bester Laune: „Unser Angebot hat sich erfolgreich durchgesetzt. Jetzt wünschen wir uns eine Steigerung nach oben!“

Fahrgastzahlen sind gestiegen

Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau) fragte an, ob es hierfür nicht möglich sei, bei den Linien „umzuschichten“? Also auf den stark frequentierten Linien mehr Busse einzusetzen und auf den weniger frequentierten Linien zu streichen? Markus Kellerer (AfD) fand es ebenfalls gut, dass auf den Hauptlinien im Schnitt 20 Fahrgäste gezählt würden. Aber, so Kellerer, „wie viele Menschen passen in einen Bus? Haben wir da nicht Luft nach oben?“

Werksleiter Haimerl warnte davor, das „Fahrplansystem alle Augenblicke zu ändern. Wir werden die Bürger nur auf das System ÖPNV bringen, wenn wir ein klares und zuverlässiges System bieten“. Regelmäßige Änderungen oder – wie von Erhorn gefordert – „Umschichtungen“ seien daher „kein gangbarer Weg“. Auch Kellerer habe im Grunde Recht, bei einer Kapazität von jeweils 50 Fahrgästen sei in den Bussen Platz. Aber, so Haimerl: „Ein ständig überfülltes Bussystem wird nicht dazu führen, dass es besser genutzt wird.“

Finanzierung des 49-Euro-Tickets bleibt weiter ungeklärt

Finanziell gesehen hält sich der Erfolg des erweiterten Busangebots ohnehin in Grenzen, wie der Werksleiter betonte: „Die gestiegenen Nutzerzahlen haben noch keine positive Auswirkung auf die Finanzierung des ÖPNV in Dachau, da der MVV die Einnahmenaufteilung bis Ende 2023 festgeschrieben hat.“ Völlig ungeklärt sei bislang auch die Finanzierung des geplanten Deutschlands- beziehungsweise 49-Euro-Tickets. Welche Zuschüsse der MVV also bekommt und wie viel von den Einnahmen am Ende bei den örtlichen Verkehrsunternehmen landet, „bleibt abzuwarten“.

Doch nicht nur Bund und Freistaat sind unsichere Faktoren in der Finanzierung des städtischen Busangebots. Wie berichtet, hatten sich Stadt und Landkreis nach zähem Ringen Ende 2018 auf einen gemeinsamen Nahverkehrsplan geeinigt. Der Forderung der Stadt, dass sich der Landkreis an der massiven Ausweitung des Busangebots beteiligt, wollten vor allem einige Landkreis-Bürgermeister nicht folgen. Hatte OB Florian Hartmann seine Kollegen im Kreistag noch aufgefordert, mutig zu sein und in Vorleistung zu gehen, erinnerte ihn Kolbe daran, dass es Usus sei, dass Gemeinden für neue Busangebote im Rahmen einer Probezeit selber aufkommen und erst, wenn sich die Neuerung bewährt habe, auf einen Zuschuss hoffen könnten. Am Ende stand der Kompromiss, dass sich der Landkreis an der Grundversorgung beteiligt; zur Grundversorgung gehören weiterhin alle Busverkehre werktags zwischen 5 und 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 20 Uhr, die im Schnitt mindestens zehn Fahrgäste transportieren.

Bund und Länder müssen zahlen

Am Dienstag im Ausschuss gab Hartmann aber zu, dass es trotz aller Euphorie seiner Stadtratskollegen im Kreistag doch „erste Stimmen gibt, die unseren Zehn-Minuten-Takt anzweifeln“ und ein weiterer Ausbau des städtischen Busangebots wohl verschoben werden müsse. Am Ende werde es wohl „eine Frage des Geldes werden“. Fest steht für den Oberbürgermeister aber schon heute: „Wenn Bund und Länder beim ÖPNV nicht mitzahlen, dann wird’s nix mit der Verkehrswende. Da brauchen wir uns in der Kommune gar keine Gedanken mehr machen, weil es nicht zu finanzieren ist.“