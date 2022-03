Mehr Gründerinnen! Zum Weltfrauentag fordern Kreisrätinnen mehr Unterstützung für Frauen in Selbstständigkeit

Von: Petra Schafflik

Setzen sich für eine Landkreisbeteiligung am geplanten Gründerzentrum Dachau ein: die Fraktionsvorsitzenden (vorne v.l.) Stephanie Burgmaier (CSU), Marianne Klaffki (SPD), Marese Hofmann (Grüne) sowie (hinten v.l.) CSU-Kreisrätin und Unternehmensberaterin Lena Eberl, die Münchner Grünen-Stadträtin und Sozialunternehmerin Julia Post, die beiden Dachauer Unternehmerinnen Maria Luis und Claudia Simperl. © ps

Zum Weltfrauentag am heutigen 8. März rücken Dachauer Kreisrätinnen, die sich schon seit zwei Jahren interfraktionell für die Interessen von Frauen im Landkreis engagieren, jetzt gezielt das Thema „Frauen und Wirtschaft“ in den Fokus.

Denn nach wie vor geben in Betrieben und Wirtschaftsverbänden vor allem Männer den Ton an. „Equal Pay“ – also gleicher Lohn für gleiche Arbeit – ist längst nicht erreicht. Und nur wenige Frauen wagen sich daran, ein Unternehmen zu gründen oder eine freiberufliche Tätigkeit zu starten. „Die weibliche Gründerquote beträgt 17 Prozent, da ist noch reichlich Luft nach oben“, betonte CSU-Kreisrätin Stephanie Burgmaier beim Pressegespräch. Doch Frauen verfügten genau über die Kompetenzen, die in Zukunft gefragt sein werden, so Marianne Klaffki (SPD). „Frauen wirtschaften sozial und ökologisch nachhaltig.“

Die Kreisrätinnen wünschen sich deshalb mehr Unterstützung für Frauen beim Start in die Selbständigkeit. Und befürworten deshalb ausdrücklich, dass sich der Landkreis am geplanten Gründerzentrum in Dachau beteiligt. „Wir wollen deutlich machen: Das ist uns wichtig, und zwar bald“, erklärte Grünen-Kreisrätin Marese Hoffmann mit Nachdruck. Das Gründerzentrum, so Klaffki, „ist existentiell“.

Die Kreisrätinnen stehen auch hinter dem Frauennetzwerk, das innerhalb dieser Einrichtung geknüpft werden soll. Für das Gründerzentrum hat die Stadt Dachau ihre finanzielle Unterstützung bereits zugesagt, der Kreistag hatte eine Entscheidung im Oktober 2021 vertagt.

Wo es bisher hakt, wo Frauen auf Hürden stoßen bei der Betriebsgründung, darüber berichteten aktive Unternehmerinnen. „Geeignete Räume sind meist das Nadelöhr“, sagte die Münchner Grünen-Stadträtin Julia Post, die als Sozialunternehmerin tätig ist. Zusätzlich brauche es zu Beginn jemanden, „der einem Mut macht, Netzwerke eröffnet und oft fehlt das Kapital“.

Auch Maria Luis, die in Dachau als Coach arbeitet, scheiterte anfangs bei der Suche nach einem Büro. Und gründete kurzerhand den Co-Working-Space „Hello Dachau“ in der Altstadt. Um an Informationen zu kommen, sei sie nach München gefahren, habe Veranstaltungen eines speziellen Programms für Existenzgründerinnen besucht. Solche Angebote sollte es vor Ort geben, so ihre Forderung. Schwierig sei auch, dass Frauen mit ihren Unternehmensideen „oft nicht ernst genommen werden“.

Mit ihrem 2021 gegründeten Unverpackt-Landen ist Claudia Simperl in einer völlig anderen Branche tätig. Aber auch sie berichtet: „Ein Stein auf dem Weg waren die Räume.“ Da sie als gebürtige Dachauerin privat gut vernetzt sei, habe sie viele Tipps und Informationen über Bekannte einholen können. Doch auch sie fände eine zentrale Anlaufstelle gut, die alle relevanten Fakten parat hält. „Dann steht alles gleich auf professionellen Beinen.“ So war der Start „eher ein Kämpfen“.

Um Frauen künftig besser zu unterstützen, setzen sich die Kreisrätinnen für das Gründerzentrum ein. Doch es braucht noch mehr. So fordert CSU-Kreisrätin und Unternehmensberaterin Lena Eberl, selbst Mutter, eine Entlastung bei je nach Gemeinde teilweise enormen Kinderbetreuungskosten. „Da ist der Freistaat in der Pflicht.“ Auch signalisieren die Kreisrätinnen, dass sie interfraktionell hinter den Frauen stehen. „Wir wollen Türöffner sein“, betonte Burgmaier.

Anders geht Lina Homann das Thema an. Die Dachauer Kommunikationsdesignerin arbeitet mit am Konzept des Gründerzentrums und plant nun parallel ein Women Business Netzwerk. Denn beim ersten Unterstützer-Stammtisch waren ebenfalls nur Männer anwesend. „Deshalb wollen wir nun gezielt Frauen ansprechen, für mehr Gender Diversity sorgen.“ Die Entwicklung dieser Idee läuft parallel zum Gründerzentrum, „aber es gibt noch nichts Konkretes“. Was aber feststeht: Beim nächsten Unterstützer-Event fürs Gründerzentrum soll mindestens eine Frau mit am Tisch sitzen.

Wer am Unterstützer-Stammtisch des Dachauer Gründerzentrums am Donnerstag, 31. März, teilnehmen möchte, meldet sich unter info@gruenderzentrum-dachau.de.