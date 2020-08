Mehr Vernetzung für Selbsthilfe im Landkreis Dachau

Zufrieden mit dem ersten „Treffpunkt Selbsthilfe“ in Dachau: Annette Eichhorn-Wiegand von der Gesundheitsregion Plus, Christine Unzeitig vom Verein Behinderte & Freunde im Haus der Begegnung Dachau, Ute Köller und Astrid Maier vom SHZ München sowie der Selbsthilfeaktive Peter Großmann (von links).

Neuer Treffpunkt Selbsthilfe

Das Selbsthilfezentrum München hatte in Kooperation mit der Gesundheitsregion Plus Landkreis Dachau im Haus der Begegnung in der Dachauer Altstadt erstmals zum „Treffpunkt Selbsthilfe“ eingeladen. Das Interesse war groß.