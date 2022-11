Mehrere Einbrüche in Karlsfeld und Dachau: Sogar ein Polizeihund war im Einsatz

Indem sie die Terrassentür aushebelten, gelangten Einbrecher in Dachau in ein Mehrfamilienhaus. © Silas Stein (Symbolbild)

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Erneut meldet die Polizei Dachau mehrere Einbrüche in Dachau und Karlsfeld. In einem Fall verfolgte die Polizei mit einem Diensthund die Spur des Täters.

Karlsfeld/Dachau - Am Sonntag störten Reinigungskräfte gegen 19.30 Uhr einen Einbrecher im Kindergarten Sonneninsel in der Allacher Straße in Karlsfeld bei seiner strafbaren Arbeit. Der bisher unbekannte Täter hatte ein Fenster aufgehebelt und gelangte so in das Gebäude. Als der Unbekannte die Reinigungskräfte bemerkte, flüchtete er und ließ seine Beute zurück. Er verursachte laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ein eingesetzter Diensthund erschnüffelte bei der Fahndung nach dem Einbrecher noch diverse weggeworfene Kleidungsstücke des Täters. Diese könnten bei den weiteren Ermittlungen noch hilfreich werden.

Insgesamt vier Einbrüche wurden der Polizei am vergangenen Wochenende in Dachau gemeldet. Am Sonntag versuchte gegen 20.50 Uhr ein bisher Unbekannter in das Restaurant am Golf-Club Dachau an der Floßlände einzubrechen. Er wurde vom Besitzer gestört und ergriff ohne Beute die Flucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Sonntag schlug ein Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses im Weblinger Weg ein. Es war gegen 7 Uhr, als der Bewohner durch den verursachten Lärm des unbekannten Täters wach wurde. Der Einbrecher bemerkte den Hauseigentümer und flüchtete ohne Beute, er verursachte jedoch einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Am vergangenen Samstag zwischen 17.15 und 20.45 Uhr, hebelte ein Unbekannter eine Terrassentüre eines Mehrfamilienhauses in der Meraner Straße auf. Der Einbrecher durchwühlte die Wohnung und erbeutete Schmuck im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bei einem weiteren Einbruch liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag und Samstag. Hier entwendete ein bisher noch unbekannter Täter Schmuck aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gröbenrieder Straße. Der Beuteschaden liegt hier bei circa 20 000 Euro. Wie sich der Einbrecher Zutritt in die Wohnung verschaffte, muss noch ermittelt werden. In allen Fällen bittet die Polizei Dachau unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 um sachdienliche Hinweise.

dn