13 Leichtverletzte, 13 kaputte Autos, kilometerlange Staus

Landkreis– Mehrere Unfälle innerhalb von wenigen Minuten haben am Sonntag auf der Stuttgarter Autobahn für Behinderungen gesorgt. Glücklicherweise gab es dabei nur Leichtverletzte, wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilte.

Drei Unfälle und ein brennendes Fahrzeug: Das waren der Grund für die Verzögerungen in Fahrtrichtung München ab 16.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau. Nachdem der Starkregen eingesetzt hatte, geriet ein Auto wegen Aquaplaning ins Schleudern und krachte in einen vollbesetzten Van. Fünf Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Im nachfolgenden Verkehr ereigneten sich zwei Auffahrunfälle, einmal stießen zwei Autos zusammen, ohne dass jemand verletzt wurde, zu anderen mit sechs Fahrzeugen und ebenso vielen leicht verletzten Personen. „Neben den Unfallfahrzeugen selbst sorgten die zahlreich an die Unfallstellen beorderten Krankentransport- und Abschleppfahrzeuge für Behinderungen, die bis zur zeitweisen Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung München führten“, so Polizeihauptmeister Florian Rampf im Pressebericht. Die Unfallaufnahme und Räumung der Autobahn dauerte bis etwa 19 Uhr an. Ein Fahrzeug musste abgelöscht werden, nachdem es aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet.

In der Gegenrichtung stießen auf Höhe Langwied gegen 17.15 Uhr zwei Autos nach einem Spurwechsel zusammen. Ein Fahrzeug schlug in die Leitplanke ein und schleuderte quer über die Straße. Die Autofahrer wurden ebenfalls mit nur leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Die Bilanz: 13 leicht verletzte Verkehrsteilnehmer in wenigen Minuten, mehrere Zehntausend Euro Sachschaden und kilometerlange Rückstaus.

dn