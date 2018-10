Mehrfach-Auffahrunfall auf der Sudetenlandstraße

Eine kleine Kettenreaktion hat eine 76-jährige Autofahrerin am Freitag nachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Sudetenlandstraße ausgelöst, als sie vor ihr haltende Fahrzeuge übersah.

Dachau – Die Autos hatten am Fußgängerüberweg auf Höhe Reichenberger Straße halten müssen. Die Fahrerin des Ford Focus krachte mit ihrem Wagen nicht nur in einen vor ihr stehenden Pkw, sondern schob diesen aufgrund des starken Aufpralls noch in zwei weitere Autos.

Dabei verletzte sich die 76-jährige Dachauerin und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Neben ihrem Ford Focus wurde noch ein Nissan Murano, ein Ford Fiesta sowie ein Skoda Fabia beschädigt.

Rund um die Sudetenlandstraße staute es sich teilweise weit zurück.

tor

