Landrat Stefan Löwl, Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl (beide CSU) und Peter Barth in BR-Sendung

Von: Petra Schafflik

„Jetzt red i“: Mit Innenminister Herrmann (l.) sprachen Bürgermeister Richard Reischl (M.) und Landrat Stefan Löwl. © Screenshot: Petra Schafflik

Landrat Stefan Löwl, Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl (beide CSU) und Peter Barth, langjähriger engagierter Asylhelfer in Hebertshausen, waren bei „Jetzt red i“ des BR zu Gast

Dachau – Menschen fliehen aus der Ukraine auch nach Bayern. Mit der Frage, wie aktuell die Betreuung der Geflüchteten funktioniert, befasste sich am Mittwochabend die Sendung „Jetzt red i“ im Bayerischen Fernsehen. Zu Gast waren Innenminister Joachim Hermann (CSU) und der SPD-Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch, ehrenamtliche Helfer aus dem Freistaat sowie der Dachauer Landrat Stefan Löwl, Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl (beide CSU) und Peter Barth, langjähriger engagierter Asylhelfer in Hebertshausen. Am Beispiel der Gemeinde Hebertshausen wurde in einem kurzen Film-Einspieler gezeigt, wie die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter dort konkret klappt.

„Aktuell ist das Netzwerk riesengroß, Menschen engagieren sich enorm“, betonte in der Sendung Bürgermeister Richard Reischl. Allerdings gehe manches nicht schnell genug. So hätten die beiden Lehrkräfte der Willkommensgruppe noch nicht über den Freistaat angestellt werden können, weil das notwendige Führungszeugnis und die Übersetzung des Diploms „Zeit und Geld kostet“. Nun hat die Gemeinde die beiden Fachkräfte vorläufig unter Vertrag genommen. Der Freistaat, so Reischl an den Innenminister gerichtet, „hat hier eine Bestellung gemacht, aber bezahlen muss ein anderer“.

Landrat Stefan Löwl (CSU) lobte, dass die Staatsregierung den Kommunen „sehr viel Beinfreiheit“ lasse mit der Folge, dass sich der Landkreis gemeinsam mit den Ehrenamtlichen sehr gut aufgestellt sieht. Da der Landkreis aktuell mehr als doppelt so viele Geflüchtete betreut, wie nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel aufzunehmen wären, mahnte Löwl eine Verteilung an. Auf Dauer würden im Landkreis für eine Integration so vieler Menschen Wohnraum, Lehrer und Kita-Plätze fehlen.

Staatsminister Joachim Herrmann betonte, dass der Freistaat den Landkreisen und Kommunen „alles zu hundert Prozent ersetzen wird“. Den Landkreis Dachau lobte er ausdrücklich als „vorbildlich“ – unter anderem, weil Dachau als einer der ersten Landkreise in Oberbayern schnell, unbürokratisch und unkompliziert für Gastgeber von Kriegsflüchtlingen einen pauschalen Zuschuss gewährt.

Doch die Integration von Geflüchteten, betonte Peter Barth vom Hebertshausener Helferkreis Asyl, „ist ein Marathon. Ich weiß nicht, ob er je abgeschlossen ist.“