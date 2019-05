Sie kennt das Geheimnis für ihr hohes Alter

Meta Krasselt aus Dachau hat ihren 101. Geburtstag gefeiert. Das Geheimnis, das hinterm hohen Alter steckt, kennt sie ganz genau. Es hat mit ihrer Heimat in Norddeutschland zu tun.

Dachau – Der Tee, ganz klar! Die Dachauerin Meta Krasselt hat gerade ihren 101. Geburtstag gefeiert – und ist sich sicher, dass sie auch das Geheimnis für ihr langes Leben kennt. Die Jubilarin stammt nämlich ursprünglich aus Ostfriesland. Das Geheimnis ihres hohen Alters sieht Meta Krasselt in dem typischen ostfriesischen Schwarztee, den sie schon trinkt seit sie klein ist.

An ihrem Geburtstag war sie selbst ein bisschen ungläubig, was ihr Alter betrifft: „Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man 100 Jahre lebt“, sagt Meta Krasselt. Und nun ist sie sogar noch ein Jahr älter. Mit Oberbürgermeister Florian Hartmann, der zum Gratulieren vorbeikam, trank sie ein paar Tassen Tee und plauderte mit ihm über ihr Leben.

Im Jahr 1918 wurde sie in Emden geboren. „Ich bin an der Küste groß geworden“, sagt sie. Sie war die Älteste von vier Geschwistern. Ihr kleiner Bruder Walter wurde schon früh aus dem Leben gerissen. „Er ist mit 19 Jahren im Zweiten Weltkrieg gefallen“, erzählt Krasselt. Jetzt musste sie in der Färberei und Wäscherei ihres Vaters helfen. Das war eigentlich nicht ihr Plan. „Ich wollte lieber studieren.“ Als die Firma schließen musste, suchte sie sich eine neue Arbeit. Zunächst arbeitete sie als Kassiererin, um dann Anfang der 60er-Jahre als Sekretärin bei der IG-Metall anzufangen. Dort blieb sie, bis sie mit 60 Jahren in Rente ging.

Ihre große Liebe Gerhard Krasselt lernte sie über eine Kontaktanzeige kennen. In einer Färberzeitschrift sah sie die Anzeige, dass er eine Frau suche. Meta, die damals noch Barghoorn mit Nachnamen hieß, meldete sich auf die Annonce. Die Hochzeit fand am 15. Januar 1948 statt. Heute erzählt sie: „Mein Vater hat immer gesagt, ’Komm mir ja nicht mit einem Bayern nach Hus’“, sagt sie lachend. Mit Schmunzeln im Gesicht verrät ihre Tochter Rosemarie: „Sie hat es dann doch schlimmer getroffen und ist mit einem Sachsen angekommen.“ Das Paar bekam neben Rosemarie noch eine weitere Tochter, Christiane. Über wenige Enkel und Urenkel kann die Krasselt nicht klagen. Fünf Enkelkinder und vier Urenkel hat sie. Und sie ist stolz, dass sie das noch erleben darf.

Nach Bayern kam Meta Krasselt 1988. Zuvor pflegte sie bis 1980 ihre Mutter, bis diese wenig später starb. Im Freistaat angekommen, landete sie erst in Esting bei Olching, bis sie 2011 in die Nähe ihrer Tochter nach Dachau zog. Momentan lebt sie im Kursana und besucht ihre Tochter so oft es geht.

Die noch immer sehr fitte Dame sitzt zwar im Rollstuhl und hört auf einem Ohr nichts mehr, allerdings geht es ihr sonst sehr gut. „Meine Mutter wird 104, das sag’ ich schon seitdem sie 80 Jahre alt ist“, sagt Tochter Rosemarie und lacht. LEYLA YILDIZ