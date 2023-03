Bayerische Meisterschaft des „Middle-Earth“-Tabletop-Strategiespiels: Hobbits kämpfen in Dachau gegen Orks

Von: Miriam Kohr

Krieg auf dem Tisch: Beim Herr-der-Ringe-Tabletop-Stammtisch ziehen die Vereinsmitglieder gegeneinander in den Kampf. Alle freuen sich auf die Bayerische Meisterschaft am Wochenende. © mik

100 Teilnehmer aus ganz Deutschland, noch mehr spannende Kämpfe, Tausende Miniatur-Figuren und das an 50 großen Tischen in der ASV-Halle: Am 1. und 2. April findet dort die Bayerische Meisterschaft des „Middle-Earth“-Tabletop-Strategiespiels statt.

Dachau – Der Dachauer Verein „SB Tabletop“ ist Ausrichter und freut sich auf viele Zuschauer, wenn Hobbits gegen Orks kämpfen, der Zauberer Gandalf seine Zaubersprüche los feuert oder die Menschen Seite an Seite mit Elben durch Mordor ziehen.

Es gibt kaum jemanden, der die Herr-der-Ringe-Triologie nicht kennt. Frodo, Legolas, Aragorn und weitere Helden aus Mittelerde sind bei Alt und Jung beliebt. Kurz nach der Verfilmung der Bücher von J. R. R. Tolkien im Jahr 2001 kamen unzählige Fanartikel auf den Markt, unter anderem auch das Middle-Earth-Tabletop-Strategiespiel.

Figuren für das Spiel müssen die Spieler selbst, in akribischer Kleinstarbeit, bemalen, um sie dann zu einer Armee zusammen zu stellen. Diese kann man gegen Figuren eines anderen Spielers kämpfen lassen. Würfel und ein Zollstock sind genauso unverzichtbar wie etwas Fantasie. Das Regelwerk ist dick und nicht ganz unkompliziert. „Vom Grundprinzip ist das Spiel wie ein Schachspiel mit Würfeln. Es geht viel um Taktik, aber es ist aufgrund der Würfel auch ein geringer Glücksfaktor dabei“, versucht es Johann Heitmair einfach zu erklären. Er ist Gründungsmitglied des „SB Tabletop“-Vereins in Dachau, den es seit 2018 offiziell gibt.

Hat der Verein 2004 mit etwa zehn Leuten als Spielergruppe angefangen, zählt er heute bis zu 25 Mitglieder. Die Community ist allerdings viel größer. Der Verein übernahm 2018 die Organisation der jährlich stattfindenden Bayerischen Meisterschaft, die in den Jahren zuvor in Regensburg stattfand.

Am Wochenende, 1. und 2. April, ist es in der Dachauer ASV-Turnhalle soweit: 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, der Schweiz und einige von noch weiter her messen sich mit ihren Figuren, im Fachjargon auch Modelle genannt. Dabei sind sie zwischen 14 und 60 Jahre alt. Dem Sieger winkt ein Ticket zur Weltmeisterschaft in Manchester. Außerdem können viele Sachpreise wie professionell angemalte Modelle abgestaubt werden. „Es geht aber keiner leer aus. Vorrangig geht es nämlich um den Spaß“, betont Heitmair, beruflich Werbetechniker.

Meisterschaft für Zuschauer geöffnet

Für die Meisterschaft baut das Orga-Team des Vereins 50 große Tische auf, an denen sich immer zwei zugeloste Teilnehmer zwei Stunden ihre Armeen gegenüberstellen. Besucher sind gern gesehen. Am Samstag von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geht es auf den „Schlachtfeldern“ heiß her. „Jedes Match ist anders, weil der Gegner, die Szenarien, die Figuren und auch die Strategien wechseln“, sagt der 31-Jährige. Das Vielfalt der Figuren ist so groß, dass allein etwa 60 verschiedene Armeen zum Verkauf stehen, die aber alle individuell mischbar sind. „Die Konstellationen sind also schier unendlich“, meint Heitmair. Damit ein Spiel jedoch für alle Teilnehmer mit den gleichen Bedingungen startet, wird vorher eine Gesamtpunktzahl festgelegt. Die Figuren haben dann einzelne Werte. Bei der Meisterschaft in Dachau ist die Gesamtpunktzahl 575, für die man eine Armee zusammenstellen kann. Ein Ork hat beispielsweise fünf Punkte, Gandalf dagegen 170, der Drache Smaug aus dem Hobbit-Buch hat 700 und muss deshalb Zuhause bleiben.

Stammtisch des Vereins für alle offen

Jeden zweiten Dienstag treffen sich Spielefans aus Dachau und Umgebung zum Tabletop-Stammtisch ab 18 Uhr im Drei Rosen. Vergangenen Dienstag tummelten sich dort neun Spieler an den drei Tischen – alles Männer. „Leider ist der Frauenanteil sehr gering“, sagt Heitmair, der neben seiner Frau nur wenige weibliche Spielerinnen kennt. „Beim Stammtisch wird geratscht, gespielt und auch Figuren oder Armeen ausgetestet“, erklärt er. Die drei aufgebauten Spielfelder sehen alle unterschiedlich aus. Eine Wiesenlandschaft mit einzelnen Felsen, Bäumen und Radagasts Hütte, eine dunkel gepflasterte Ebene mit Ruinen des gefallenen Arnor oder das helle Pflaster der Stadt Osgiliath steht den Spielern zur Verfügung, die fleißig ihre Figuren in Position bringen.

Die vier Phasen pro Spielrunde

„Wenn es in einem Spiel zum Beispiel darum geht, so viele Figuren wie möglich zur gegenüberliegenden Seite zu bringen, dann muss ich für diesen ,Vorstoß’ erst einmal taktisch überlegen, wo ich meine Modelle aufstelle“, erklärt der Herr-der-Ringe-Fan. Wenn durch Würfeln geklärt ist, wer anfangen darf, beginnt die Bewegungsphase. „Jede Figur hat neben seinem Punktwert auch einen festgelegten Wert, die sie sich mit einem Zug bewegen kann“, schildert er weiter. Ein Ork darf zum Beispiel sechs Zoll gehen, ein Adler schafft es zwölf Zoll weit. Deshalb ist der Zollstock für alle Spieler unerlässlich, denn Schätzwerte zählen nicht. Hier wird genau nachgemessen. Nach dieser Phase geht es in die Schussphase. „Hier darf jedes Modell mit Bögen, Armbrüsten oder Katapulten schießen.“ Auch zaubern ist aus der Entfernung erlaubt. Die Schussentfernung wird dabei wieder mit dem Maßband gemessen. Nach der Schussphase folgt die Nahkampfphase. „Immer dann, wenn sich zwei Modelle berühren.“ Die Härte jeder Attacke ist ebenfalls für jede Figur fest geregelt. „Wenn ein Ork und ein Elb sich gegenüberstehen, beide Spieler eine Sechs würfeln, würde der Elb trotzdem gewinnen, weil er die besseren Werte hat“, nennt er ein Beispiel. Gefallene Figuren werden vom Spielfeld geräumt, ähnlich wie beim Schach. Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis die Zeit stoppt, eine Armee komplett ausgelöscht ist, oder wenn das vorgegebene Szenario, wie etwa der Vorstoß, erfüllt ist.

Heitmair selbst wird am Wochenende bei der Meisterschaft nicht spielen, wie vier weitere Mitglieder des Vereins. Er steht für die Teilnehmer und auch Besucher für Fragen zur Verfügung. „Wir werden einen Demotisch aufbauen, bei dem man gerne ins Spiel reinschnuppern darf“, kündigt er an. Wer vorab oder nach der Meisterschaft mit dem Verein in Kontakt treten möchte, tut das am besten auf der „SB Tabletop“-Facebook- oder -Instagram-Seite. Hier geben sie auch weitere Termine bekannt. Im Februar etwa war das Teamturnier, das 44 Teilnehmer hatte.