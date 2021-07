Mighty Oaks beim Dachauer Musiksommer: dankbare Künstler, dankbares Publikum

Von Miriam Kohr schließen

Beim Konzert der Folk-Pop Band Mighty Oaks zeigen sich die Musiker in Dachau von einer sehr emotionalen Seite. Das Publikum auf der Thoma-Wiese war begeistert.

Beim Lied „Brother“ standen dann fast alle. Als die Folk-Band Mighty Oaks am Samstag einen ihrer bekanntesten Songs nach etwa 45 Minuten anspielte, bewegte sich das Publikum auf der ausverkauften Ludwig-Thoma-Wiese aus seinen Stühlen und sang mit: „I follow you. To the end of the world if only you would ask me to.“ „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so emotional werde, doch es bedeutet uns so viel, diese Lieder wieder vor Euch spielen zu dürfen“, sagte Frontman Ian Hooper nach den ersten beiden Songs.

Sie seien dankbar, wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Und dieses war ebenso dankbar, einen lauen Samstagabend mit Live-Musik erleben zu dürfen. „Unser neues Album haben wir im Keller aufgenommen, weil wir einfach keine andere Möglichkeit hatten“, erzählte Hooper weiter und stimmte Songs dieses neuen Albums an. „Es verbindet uns sehr viel damit, weil es uns allen so wichtig ist, wir haben nun ein Jahr darauf gewartet, es Euch präsentieren zu können“, verriet er. Das Publikum dankte es der Band mit Klatschen, Jubel, Pfiffen und bei dem ein oder anderen Song mit winkenden Handylichtern. Der gebürtige Amerikaner, der mit den anderen Bandmitgliedern aktuell in Berlin lebt, sagte den Dachauern mit Blick auf den Altstadtberg: „Schön habt Ihr es hier!“ Und das Publikum gab ihm recht.