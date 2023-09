Mini-Kita im Hörhammer-Stadl

Noch Baustelle: Im Erdgeschoss des Hörhammer-Stadls eröffnet im Oktober dieses Jahres eine betriebliche Mini-Kita der Dachauer VR-Bank. Es gibt noch Plätze für die Mini-Kita in der Altstadt © sira kinderbetreuung

Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau möchte es ihren Mitarbeitern leichter machen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Die Idee: eine Mini-Kita mitten in der Dachauer Altstadt. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange. Ab Oktober sollen dort 12 Kinder betreut werden. Auch für Eltern, die nicht bei der VR-Bank arbeiten, ist die Mini-Kita interessant.

Durch das Erdgeschoss des Hörhammer-Stadls in Dachau werden bald zwölf kleine Frechdachse wuseln – oder besser gesagt: zwölf kleine „VRechDAcHse“. So schreibt sich nämlich die betriebliche Mini-Kita, die der Münchner Träger Sira in der Dachauer Altstadt gemeinsam mit der Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG im Oktober eröffnet.

Aktuell sieht es noch nach Baustelle aus. Die letzten Umbaumaßnahmen sind aber bald abgeschlossen. In Kürze kann das neue Betreuungsteam mit der Einrichtung der Mini-Kita beginnen und Möbel sowie Spielzeug zusammenbauen, damit einem geplanten Start im kommenden Monat nichts mehr im Wege steht.

Das Projekt ist im Vergleich zu einem Neubau einer großen Kita relativ kurzfristig entstanden und umgesetzt worden, informiert Sira in einer Pressemitteilung. „Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau hat die Initiative ergriffen und möchte mit dieser Maßnahme als familienfreundlicher Arbeitgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter fördern“, schreibt der Mini-Kita-Betreiber Sira in der Presseerklärung.

In der Mini-Kita passen ein Erzieher und zwei Kinderpflegerinnen auf insgesamt zwölf Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren auf. In kleinen Gruppen mit hoher pädagogischer Qualität und enger Bindung zum Kind werde so eine familiäre Atmosphäre geschaffen, in der die Kinder individuell in ihrer Entwicklung begleitet werden können, teilt der Kita-Betreiber mit.

Durch diese Kooperation sollen für berufstätige Eltern bedarfsgerechte und bezahlbare Kinderbetreuungsplätze in zentraler Lage ermöglicht werden. Die Plätze sind dabei nicht ausschließlich für Mitarbeiter der Bank reserviert. Es gibt noch freie Betreuungsplätze. Interessierte Dachauer Familien können sich per E-Mail unter anmeldung@sira-kinderbetreuung.de melden. Weitere Informationen unter www.sira-kinderbetreuung.de.

