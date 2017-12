Audi-Fahrerin weicht im letzten Moment aus

Ein missglücktes Überholmanöver auf der Kreisstraße Dah 3 ist glimpflich ausgegangen – dank dem besonnenen und schnellen Handeln einer 25-jährigen Audi-Fahrerin, wie die Polizei mitteilte.

Hebertshausen–Am vergangenen Montag war eine 23-jährige Twingo-Fahrerin aus Garching von Amperpettenbach in Richtung Fahrenzhausen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve wollte sie vor ihr fahrenden Pkw überholen. Dabei schätzte sie die Entfernung zum Gegenverkehr, einer 25-jährigen Fahrerin eines Audi A4 aus Hebertshausen, falsch ein. Die Audi-Fahrerin erkannte die gefährliche Situation und konnte nach rechts in eine Einbuchtung neben der Fahrbahn ausweichen. Trotzdem berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und wurden beschädigt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 500 Euro. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.