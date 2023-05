Mit alten Schätzen durch den Landkreis ‒ Frühlingsausfahrt der Freunde alter Fahrzeuge Dachau

Der Daimler Benz 170 SB Cabrio hatte es dem FaF-Vorsitzenden Michael Volkmann, Streckenwart Erich Zachmann, und Vorstandsmitglied Thomas Hasenpusch (v. l.) angetan, bevor Franz Sandmeier (nicht auf dem Bild) dieses edle Automobil startete. © ost

Sie waren mit alten Schätzen im Landkreis unterwegs und zogen die Blicke von einigen Bewunderen auf sich. Die Freunde alter Fahrzeuge Dachau haben ihre Frühlingsausfahrt unternommen.

Dachau – Glück mit dem Wetter hatten die Mitglieder des Vereins Freunde alter Fahrzeuge (FaF) Dachau bei ihrer 77. vereinsinternen Ausfahrt, die durch den nördlichen Landkreis und Teile der Nachbar-Landkreise Aichach-Friedberg und Pfaffenhofen an der Ilm führte.

Start war am Kaufland-Parkplatz in Dachau, wo nach und nach die Oldtimer eintrafen. Zum Schluss waren es 25 alte, aber fein herausgeputzte Automobile und fünf Motorräder aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, die sich auf den zirka 80 Kilometer langen Weg machten. Schlusspunkt der Tour war der Biergarten Mariabrunn.

Pressiert hat es den Oldtimer-Fahrern dabei nicht. Ihre Devise: Auch mit weit weniger PS als die heutigen modernen Autos kommt man gemütlich und sicher ins Ziel. Ein kurzer Halt für Mensch und Maschine mit Prosecco-Frühstück in Schiltberg musste daher sein.

Bewunderer für die alten Fahrzeuge fanden sich bereits am Start ein. Da stach der Daimler Benz 170 SB Cabrio ins Auge, der 1950 die Werktore von Mercedes-Benz verlassen hatte. Sein Besitzer, Franz Sandmeier aus Feldgeding, gestand, 15 Jahre an diesem tollen, 75 PS starken Oldtimer restauriert zu haben. Das Hauptproblem bei so alten Autos sei, Teile zu bekommen. „Selbst Zierleisten zu bekommen ist schwierig“, sagte Sandmeier, der allein 400 Stunden Blecharbeiten an seinem „Liebling“ leistete. Im Laufe des vergangenen Jahres sei er höchstens 100 Kilometer gefahren, wie er bedauernd berichtete, aber die Freude an Oldtimern sei dennoch geblieben.

Sowohl Automobile, als auch alte Motorräder liebt Paul Einertshofer aus Großinzemoos. Der Sohn des langjährigen Streckenwarts im FaF nahm diesmal auf einem sehr seltenen Motorrad an der Ausfahrt teil: Seine Nimbus 2 hat 75 Jahre auf dem Buckel, 22 PS und 750 Kubik. Diese dänische Maschine wurde in Kopenhagen hergestellt, wird heute aber nicht mehr produziert. Der einstige Hersteller, die Firma Fisker und Nielsen, stellt seit 1920 lieber Staubsauger und sonstige Reinigungsgeräte her.

Auf dem Kaufland-Parkplatz an der Alten Römerstraße ließen sich auch NSU-, Triumph- und Zündapp, alle über 50 Jahre, bewundern. FaF fehlt es leider an Nachwuchs. Durch die Oldtimer-Ausfahrten hoffen der Vorsitzende Michael Volkmann, sein Stellvertreter Wolfgang Menzel und Streckenwart Erich Zachmann, dass sich wieder mehr junge Leute, die gerne schrauben und restaurieren, zum Verein gesellen. Alle Kontaktdaten finden Interessierte unter www.faf-dachau.de.