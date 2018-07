Jede Hilfe kommt zu spät

Eine 21-jährige Dachauerin hat einen Unfall nicht überlebt: Die junge Frau ist bei Weilach am Samstagmorgen mit ihrem BMW X1 gegen einen Baum gefahren.

Schiltberg - Zwischen Weilach und Schiltberg im Landkreis Aichach ist es am Samstag gegen 7.15 Uhr zu einem tragischen Unfall gekommen: Für eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Dachau kam jede Hilfe zu spät. Die junge Frau war mit einem BMW X1 alleine unterwegs und fuhr laut Polizei vermutlich deutlich zu schnell auf der Landstraße in Richtung Schiltberg.

In einer langgezogenen Linkskurve geriet die 21-Jährige kurz vor der Landkreisgrenze zu Dachau immer weiter nach rechts ins Bankett. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte im weiteren Verlauf mit voller Wucht gegen einen ausgewachsenen Laubbaum. Das teilte die Polizeiinspektion Schrobenhausen in einem Pressebericht mit. Die junge Frau wurde demnach „mitsamt dem Sitz aus dem Auto geschleudert und kam einige Meter neben dem Fahrzeug in einem Getreidefeld zum Liegen“, so Polizeihauptkommissar Marcus Reinsch. Hinzueilende Verkehrsteilnehmer konnten der Frau leider nicht mehr helfen. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, fand den gesamten Vormittag über statt. Die Freiwillige Feuerwehr Schiltberg errichtete an dem betroffenen Straßenabschnitt eine Totalsperre und leistete Unterstützung bei der Bergung des völlig zertrümmerten BMW. Ein Angehörige der Verstorbenen kam an die Unfallstelle. Sanitäter der Schiltberger Wehr kümmerten sich um ihn. Schließlich übernahm das Kristeninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes die Betreuung der Angehörigen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20000 Euro.

dn