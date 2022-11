Mit den Enkeln an der Armutsgrenze

Eine ungewöhnliche Familie aus dem Landkreis Dachau kämpft

Ein Rentnerehepaar zieht seine Enkelkinder auf, zwei Brüder im Teenageralter. Der ungewöhnlichen Familie droht die Armut.

Dachau – An der Wand über dem Küchentisch hängen viele Fotos,vom ersten Schultag der Kinder, Porträtbilder, Familienbilder. Wie in einer ganz gewöhnlichen Familie. Doch gewöhnlich ist die Familie, die in einem kleinen alten Häuschen im nördlichen Landkreis Dachau lebt, nicht. „Wir sind Oma, Opa, Mama und Papa in einem“, sagen Marlene und Karl Köhler (Namen geändert), 60 und 65 Jahre alt. Die beiden ziehen ihre Enkelkinder, zwei Brüder, auf – von Geburt an. Ihre Tochter, die Mutter der beiden Jungs, ist dazu nicht in der Lage.

Die ungewöhnliche Familie lebt von der Rente

Unterstützung bekommen sie nur wenig. Sie leben von seiner Rente, putzen zusätzlich Treppenhäuser. Seit Jahren drehen sie jeden Cent zweimal um, um über die Runden zu kommen. Trotzdem wachsen ihnen die Kosten über den Kopf. Das Rentnerpaar hat nun Hilfe bei der Caritas gesucht. „Sie leben an der Armutsgrenze“, sagt eine Mitarbeiterin dort.

Dabei konnten sie bis jetzt alles alleine stemmen. Die Mutter hat die Zwillinge sehr früh bekommen, mit 17 Jahren. Sie wohnte damals noch zu Hause. Doch nach etwa zehn Jahren „wollte sie ihr eigenes Leben leben und hat die Kinder einfach hier gelassen“, berichtet die Oma. Abgesehen davon, dass die Kinder – vor allem einer der beiden Brüder – bis heute sehr unter der Trennung und den Folgen leiden, rutschten die Großeltern schnell in die Elternrolle. Zum Vater der Kinder gibt es nur losen Kontakt.

Der Opa putzt in Treppenhäusern

Marlene Köhler ist zu Hause, wenn die Kinder von der Schule kommen, kocht, ist für die beiden Jungs da, wenn sie Sorgen haben. Karl Köhler arbeitet bei einer Gebäudereinigungsfirma, er reinigt Treppenhäuser – obwohl er schmerzhafte Gelenkerkrankungen hat und an den Sprunggelenken und Knien schon mehrmals operiert wurde. Er sorgt dafür, dass die Familie die Miete bezahlen kann und alle mit dem Nötigsten versorgt werden. „Wir mussten schon jonglieren, dass wir über die Runden kommen“, sagt die Oma. Doch nun geht es nicht mehr. Als die Nebenkosten-Abrechnung kam, hat sich die Familie an die Caritas Dachau gewandt. „Außerdem brauchen wir Öl für die Heizung, über die auch das warme Wasser läuft. Ansonsten heizen wir viel mit Holz.“

Die beiden Jugendlichen seien sehr genügsam, erzählt die Oma. „Sie brauchen nicht viele Hosen, stellen keine Forderungen“, sagt sie. „Und dabei haben sie nur ein Paar Schuhe. Aber sie sagen: Man kann eh nur ein Paar anziehen.“

Im kommenden Jahr machen die beiden ihren Schulabschluss – mitsamt Klassenfahrt, die auch wieder Kosten bedeutet. „Dann haben sie noch drei Jahre Lehrzeit“, rechnet Karl Köhler. Einer der beiden Brüder verspricht Oma und Opa schon jetzt, dass er sie unterstützen wird, wenn er selbst Geld verdient.

„Die Kinder haben so viel durchgemacht, jetzt müssen wir schauen, dass sie auf einem guten Weg bleiben“, sagt Marlene Köhler. Ihr Mann fügt hinzu: „Wir kämpfen seit Jahren. Aber sie halten mich auch jung.“

Die Dachauer Nachrichten unterstützen die Familie mit einer Spende von der Kette der helfenden Hände – vielleicht ein kleiner Beitrag in der akuten Not, um den Enkelkindern Kleidung zu kaufen und die Schulabschlussfahrt zu ermöglichen.

