Mit kurzen Hosen zum Schlittenfahren

Mit der Schule beim Schlittenfahren: Horst Rotter (links) mit kurzen Hosen, Wollstrümpfen und Wickelgamaschen mit seinen Schulkameraden in den 50er Jahren in Einsbach. © Rotter

Winterfreuden in den 1950er Jahren im Landkreis Dachau - das bedeutete schonmal Schlittenfahren in kurzer Hose.

Dachau - Der Winter hat seine schönen Seiten und seine Kehrseite. Durch die weiße Winterlandschaft zu spazieren, Skifahren, Schlittenfahren und Schneemannbauen gehören zu den vergnüglichen Winterfreuden. Auf kalte Büroräume und Rutschpartien auf der Straße könnte man gut verzichten. Aber zumindest haben wir warme Kleidung. Mit Daunenjacken, Thermo-Unterwäsche und gefütterten Winterstiefeln kann man sich gegen die Kälte wappnen.

Aus der Geschichtswerkstatt im Landkreis Dachau

Das war in den 1950er Jahren noch anders. Darüber berichtet Heimatforscherin Dr. Annegret Braun in unserem heutigen Artikel der Reihe „Aus der Geschichtswerkstatt“.

Nicht alle Kinder hatten lange Hosen an, wie man auf dem Foto sieht. Manche hatten nur Wollstrümpfe. Mädchen trugen Kleider mit Strumpfhosen oder Wollstrümpfen. In den 50er Jahren war es noch unüblich, dass ein Mädchen Hosen trug. Auch Flüchtlingskinder mussten sich oft mit Wollstrümpfen und kurzen Hosen begnügen, weil das Geld für lange Hosen nicht reichte, so auch Horst Rotter. Seine Familie kam 1945 aus Tschechien und landete nach mehreren Stationen ein Jahr später in Einsbach. Im Winter gingen die Schulklassen manchmal zum Schlittenfahren. Nicht jeder hatte einen Schlitten, aber man wechselte sich ab oder baute einen Schneemann. Auch auf dem Foto sind fertige und halbfertige Schneemänner zu sehen, einer sogar mit einem Reisigbesen.

Auch Schlittschuhlaufen gehörte zum Wintervergnügen. Die Winter waren kalt und die Dorfweiher gefroren. Selbst auf den Straßen lag Eis. Nur schlitterten nicht die Autos auf den Straßen wie heute, sondern die Kinder. In Einsbach konnte man mitten auf der Straße Eisstockschießen, weil kaum ein Auto kam, erzählt Genoveva Ketterl.

Auch das Heizmaterial war knapp

Auch das Heizmaterial war knapp. In der Schule war es eiskalt. Nur ein Ofen in der Ecke sorgte für etwas Wärme. Die Kinder mussten Holz und Kohlen zur Schule mitbringen, wenn sie Unterricht hatten.

In Sulzemoos gingen die Schulklassen manchmal anstelle des Sportunterrichts in die Sauna, denn in Sulzemoos gab es Ende der 40er Jahre eine finnische Sauna, die der Arzt Dr. Hertkorn als Heilbad errichtet hatte.

Nicht nur in der Schule war es kalt, auch zu Hause war es nicht einfach, eine warme Stube zu haben. Die Bauern, die Waldbesitz hatten, waren mit Holz gut versorgt, doch bei Flüchtlingsfamilien war es schwieriger. Die Kinder mussten im Wald Holz sammeln. Horst Rotter erinnert sich: „Ich weiß noch gut, wie mei Mutter dann gsagt hat: Tut’s fleißig Holz sammeln, dann wenn ma an halben Steer ham, an guten halben Steer, dann brauch i nix kaufen, und dann gibts zu Weihnachten mehr. Naja gut, man hat halt dann so gut wie’s geht gesammelt. Manchmal ham ma’s zamm bracht, manchmal halt nicht.“ Dennoch gab es an Weihnachten in der Nachkriegszeit nicht viel: Äpfel, Nüsse und Plätzchen und vielleicht ein Paar Wollstrümpfe. Wenn schon keine langen Hosen, dann wenigstens warme Strümpfe für den kalten Winter.

Annegret Braun

