Frau fährt mit 3,3 Promille durch Flughafen-Parkhaus

Eine 55-Jährige hat am Montag am Flughafen einen Unfall verursacht. Weil sie dabei schwer betrunken war, ist sie ihren Führerschein nun erst mal los. © Karl-Josef Hildenbrand

Eine Frau aus dem Landkreis Dachau hat am Flughafen einen schweren Unfall verursacht. Unfallursache: die enorme Alkoholisierung der Frau.

Dachau ‒ Eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis Dachau fuhr am Montag gegen 12.30 Uhr mit ihrem Toyota Corolla in ein Parkhaus am Flughafen München und hat die ersten Hindernisse umkurvt.

Nach einigen Metern stand jedoch ein Stahlträger im Weg, den die Frau offenbar nicht mehr wahrgenommen hatte, wie die Flughafen-Polizei mitteilte. Durch die folgende Frontalkollision erlitt der Toyota Totalschaden, und die Fahrzeuglenkerin wurde vorsorglich zum Medizinischen Dienst am Flughafen gebracht.

Als die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Flughafen München eintraf, war schnell klar, warum das Blickfeld der Frau eingeschränkt war: Die Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 3,3 Promille. Obwohl die 55-Jährige bei dem Aufprall unverletzt blieb, ist sie ihren Führerschein los und wird sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. dn

