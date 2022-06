Obergrashof baut ein Gewächshaus für das Saatgut von morgen

Von: Petra Schafflik

Teilen

Nachhaltig und qualitativ hochwertig: Urban Ewald (links) und Julian Jacobs vom Obergrashof inmitten von Karottenblüten, aus denen im Herbst Saatgut gewonnen wird. © ps

Die Gärtnerei Obergrashof sucht Unterstützer für ihre „Kulturpflanzenentwicklung“.

Dachau – Egal ob Tomate, Karotte oder Radi: Bevor schmackhaftes Gemüse geerntet und verspeist werden kann, braucht es erst ein Samenkorn, aus dem sich eine gesunde, kräftige Pflanze entwickelt. Doch unser Saatgut kommt heute meist von wenigen Konzernen, die mit Patentrechten und Lizenzgebühren bestimmen, was angebaut wird, erklärt Julian Jacobs, Geschäftsführer des Obergrashof.

Die Gärtnerei am Dachauer Stadtrand ist deshalb lang schon neben dem Gemüseanbau auch in der Saatgutarbeit aktiv, erzeugt Samen für sogenannte samenfeste Sorten. Im Unterschied zu handelsüblichem Hybridsamen lassen sich daraus nicht nur einmal, sondern Jahr für Jahr wieder Gemüse in gleichbleibender Qualität erzeugen. Und der Hobbygärtner oder Erwerbsanbauer kann stets aus seiner Ernte selbst wieder Samen fürs nächste Anbaujahr gewinnen. „Wir wollen so die noch bestehende Arten- und Sortenvielfalt als gemeinsames Kulturgut pflegen und erhalten“, betont Jacobs.

Eine Aufgabe, die auf jahrhundertelanger Züchtungsarbeit aufbaut, viel Wissen und Engagement verlangt. Weil diese nicht profitorientierte Pflanzenzüchtung eine gemeinnützige Aufgabe ist, wurde im vorigen Jahr der Verein „Kulturpflanzenentwicklung Obergrashof“ gegründet. Um die Saatgutarbeit in die Zukunft zu führen, braucht es nun aber ein Gewächshaus.

Die dafür notwendigen 50 000 Euro werden aktuell über eine Crowdfunding-Aktion eingeworben, die noch bis 26. Juni läuft. Bisher sind knapp 35 000 Euro zugesagt, jetzt geht es in den Endspurt.

Wie Saatgutarbeit funktioniert, kann man am Obergrashof bereits beobachten. Auf dem weitläufigen Gärtnerei-Gelände sprießen beispielsweise in einem alten Folientunnel riesige weiße Blütendolden. Ein ungewohntes Bild für den Laien, denn was da blüht, sind Karotten, die nach frostfreier Überwinterung im Frühjahr wieder ins Erdreich gepflanzt wurden. Jetzt, im zweiten Jahr, treiben sie zahlreiche Blüten, aus denen im Herbst Samen gewonnen werden.

Warum diese Saatgutarbeit eine Aufgabe ist, die der Gesellschaft dient, erklärt Gärtner Urban Ewald: „Von der großen Sorten- und Artenvielfalt, in jahrhundertelanger züchterischer Arbeit entstanden, ist bereits viel verloren gegangen.“ Wie – nur ein kleines Beispiel – die vielen verschiedenen Münchner Radi. „Jede Gärtnerei hatte ihre eigene Sorte, das gibt es nicht mehr“, so Julian Jacobs. Wo ist das Problem, wenn dem einen oder anderen „sein“ Lieblingsradi fehlt, möchte man meinen.

Doch tatsächlich geht es um mehr. Der große Verlust von Diversität, von Sortenvielfalt, macht den Anbau anfällig für Schädlinge oder Klimaveränderungen. „Vielfalt dagegen gibt Stabilität.“ Der Verein Kulturpflanzenentwicklung will daher weiter engagiert daran arbeiten, diese Vielfalt von Gemüsesorten zu bewahren und Saatgut zu erzeugen, das frei und ohne Patente zum An- und Nachbau zur Verfügung steht. „Denn Saatgut als Menschheitserbe gehört uns allen und braucht eine Zukunft.“

Das Projekt Gewächshaus

Wer das Projekt „Gewächshaus“ unterstützen möchte, findet alle Informationen im Internet auf www.startnext.com/obergrashof oder unter www.kulturpflanzenentwicklung-obergrashof.de.