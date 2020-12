Mit vier Kindern ohne Strom und warmes Wasser

Eine Bekannte war die Rettung. Sie entdeckte, wie die junge Mutter mit ihren vier Kindern lebte. In einer kalten, düsteren Wohnung, der Strom abgeschaltet, haufenweise ungeöffnete Post. Sie holen Hilfe – und unter anderem dank der Kette der helfenden Hände findet die Mutter den Weg zurück aus der Depression.

Landkreis – Die 42-jährige Mutter von vier Kindern, ein Bub und ein Mädchen im Kindergartenalter, ein Mädchen in der vierten Klasse und ein Jugendlicher, stemmt das Familienleben allein nicht mehr. Sie ist psychisch krank. Ihr Mann zog schon vor Jahren aus, wird ebenfalls krank und letztlich arbeitslos. Das führt die Mutter an jegliche finanziellen Grenzen. Sie stürzt in eine Depression, sie ist überfordert mit den kleinsten Alltagsdingen, dem Sauberhalten der Wohnung, der Erledigung von Post. Bis eine Bekannte kam und Hilfe holte.

„Wir haben ein Chaos in der Wohnung vorgefunden“, berichtet die Familienhelferin der Caritas Dachau. Man habe sich sich nirgend hinsetzen können, der Tisch war voller Wäsche und Geschirr, die Kinder hatten keinen Raum zu spielen. „Die Kinder haben schon sehr unter der Situation gelitten“, so die Helferin. Die Mutter, die heute 42 Jahre alt ist, sei aufgrund ihrer Erkrankung schwer psychisch belastet: „Das ADHS hat sie immer wieder sehr zurückgeworfen.“ Nachdem ihr Mann ausgezogen sei, habe sich die Krankheit der Frau, die im Landkreis geboren und aufgewachsen ist, in einer Überforderung geäußert. Die Mutter konnte Dinge des Alltags nicht mehr bewältigen, war überfordert, sich um eine Unterhaltsregelung zu kümmern, konnte sich nicht konzentrieren, hat Aufgaben schnell abgebrochen, war sprunghaft, bis hin zur Erschöpfung. „Diffus stürmte alles auf sie ein“, dazu kam die wirtschaftliche Situation.

Stromrechnungen wurde nicht bezahlt, wichtige Post nicht geöffnet. Der Strom wurde abgedreht. Es gab kein warmes Wasser mehr. Ohne Strom ging auch kein schulisches Arbeiten in Corona-Zeiten mehr für die Kinder, es gab kein warmes Essen. „Die Kinder fanden morgens zum Teil keine Kleidung mehr im Chaos“, berichtet die Caritas-Mitarbeiterin.

Die äußere Unordnung verursacht auch eine innere Unordnung, weiß die Familienhelferin. Die Kinder konnten sich in der Schule nicht mehr konzentrieren, durften und wollten keine Freunde zu sich nach Hause einladen, mussten zusehen, wie ihre Mutter überfordert war und waren selbst so hilflos.

„Doch zum Glück gibt es Bekannte, die nicht wegsehen“, so die Familienhelferin. So bekommt die Mutter Hilfe.

„Im Februar war ich emotional komplett kaputt, ich hatte Depressionen und wollte in die Klinik gehen“, erzählt die Mutter selbst. Dann kam Corona, die Mutter begab sich in eine ambulante Therapie. Nur mit fachkundiger Unterstützung werden langsam die Ämter kontaktiert für Anträge, die Gesundheitsfürsorge der Kinder und der Kontakt zu den Vermietern, der eine Räumung ankündigte.

Wichtig war auch die finanzielle Hilfe der Kette der helfenden Hände: „Ohne die Starthilfe wäre die Familie vor einem großen Berg der schier unerreichbaren Notwendigkeiten für den Alltag gestanden“, so die Helferin: Die Kinder werden für den Winter eingekleidet, die dringend notwendigen Fahrräder für den Weg zur Schule wieder repariert, und der Christbaum kann geschmückt werden. „Das Geld für eine bescheidene Deko wäre nicht vorhanden gewesen“.

Zweimal die Woche kommt die Familienhelferin der Caritas zu der Mutter und bietet ihr praktische Hilfe für den Alltag. „Wir erstellen einen Wochenplan und strukturieren den Alltag“, achten darauf, dass die Mutter ihre Termine, unter anderem mit Ärzten und Therapeuten wahrnimmt. Es gehe um Nachhaltigkeit, Ziel ist, dass die 42-Jährige ihren Alltag bewältigt, „dass wir nur noch auf Zuruf helfen“. Zur Zeit könne die Helferin beobachten, wie die Mutter mehr Selbstbewusstsein erlangt, „wieder erhobenen Hauptes mit Menschen kommunizieren kann, wie die Kinder wieder Freunde einladen können, Raum zum Spielen in der Wohnung haben, und sehen, dass die Mutter wieder aktiver ist – das ist schön“.

„Zur Zeit bin ich psychisch stabil und weit weg von einer Depression“, erzählt die Mutter. „Wir haben jetzt einen Wohlfühlfaktor in der Wohnung, wenn die Lichterkette leuchten, sind die Kinder happy.“ Die Spenden seien ein Segen für sie und ihre Kinder gewesen. „Jeder, der gespendet hat, ist für mich ein Weihnachtsengel.“