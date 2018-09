Tierische Probleme am Wasserloch

Derb, lustig, philosophisch: Mit „Voll aufs Maul“ legt der Dachauer Autor Florian Göttler sein Erstlingswerk vor.

Dachau – Kamelscheißefickhurenstricher, der Florian Göttlerhat ein Buch geschrieben. Kurzgeschichten, um genau zu sein. „Voll aufs Maul – Die ungesunde Lesereise des bedauernswerten Literaten Paul Schmerz“ heißt das Erstlingswerk, des 41-jährigen Dachauers, das am 20. September im 3H-Verlag erschienen ist. In der überaus gelungenen Publikation geht es derb zu, vor allem aber: sehr lustig und philosophisch und albern und nachdenklich und skurril...

Das Eingangswort ist der Geschichte „Die Robert-Verformung“ entlehnt. Es entfährt Robert, dem zeitweise in eine Klapsmühle eingewiesenen Keyborder der Band „Hetty und die Bang Brothers“, bei der der Literat Paul Schmerz in den Set-Pausen der Konzerte vorliest. Paul Schmerz ist niemand anders als Florian Göttler, und „Hetty und die Bang Brothers“ erinnern an die Dachauer Formation „Die Schönen und das Biest“, bei der Göttler im wahren Leben während der Gigs den Pausen-Hemingway gibt.

„Voll aufs Maul“ ist laut seines Autors ein „Machwerk, basierend auf unwahren Begebenheiten“. Wie beruhigend. Denn der Kamelscheißefickhurenstricher-Robert im Buch entspricht bei den Schönen Keyborder Kai Kühnel, und der wiederum ist Bürgermeister der Stadt Dachau – man darf gar nicht an die Stadtratssitzungen denken!

Doch zurück zum Machwerk. Nachdem sich der Vorleser Paul Schmerz während seiner Auftritte bei zwei Bands, die zweite ist die mit Idioten und Idiotinnen besetzte Formation Royal Revolution, verschlissen hat, macht er Urlaub in Ägypten, Thailand und im indischen Goa. Zwischen Dope und Dosenbier schreibt er Geschichten, in denen gesoffen, geprügelt, gekifft, gemordet, geflucht und gewasauchimmertwird. Hierbei sind die Protagonisten polnische Ruderer, ein vom Bären zermantschter Trapper oder ein saumäßig schlecht Roller fahrender deutsch-australischer Metzger.

Grandios die Episoden mit dem Trapper („Chapatuwattl“) und dem Metzger („Zu viele Inder“) und vor allem das Drama „Am Wasserloch“, in dem ein Nilpferd, ein Löwe, ein Krokodil und ein schwuler Flamingo einen Touristen zum Teil gefressen haben und nun eine Höllenangst haben, dass der strenge Ranger Tom die Überreste entdeckt.

Wenn man beim Lesen von „Voll aufs Maul“ seine Gedanken fliegen lässt, landen sie zweifelsohne bei Charles Bukowski und dessen großem Machwerk „Barfly“. Die Hauptfigur darin, der alkoholkranke, Kurzgeschichten und Gedichte schreibende Henry Chinaski, erinnert sehr an den von Selbstzweifeln geplagten Paul Schmerz. Ihm, seinem Alter Ego Florian Göttler und der Welt seien zwei Sätze von Bukowski ans Herz gelegt: Manche Menschen sind nie verrückt. Was für ein wahrhaft grauenvolles Leben! Und: Das Leben ist eine Illusion, hervorgerufen durch Alkoholmangel.

Das Buch ist in allen gängigen Buchhandlungen sowie bei allen bekannten Online-Shops erhältlich.

Thomas Zimmerly