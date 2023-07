„Kult23“-Festival: Buntes Programm im September auf der Thoma-Wiese

Von: Miriam Kohr

Die Vorbereitungen für das „Kult23“ laufen auf Hochtouren: Berti Ferst, Carola Eichhorn, Thomas Seeholzer, Hund Agosto sowie Michi Braun (von links). © mik

Die Vorbereitungen fürs „Kult23“-Festival laufen. Das Kinder- und Jugendprogramm sowie das Angebot an der Sonderbar nehmen Gestalt an. Auch die Haupt-Band am Freitag, 15. September, steht nun fest: Unlimited Culture.

Dachau – Die Vorbereitungen für das „Kult23“-Festival im September schreiten weiter voran. Das Kinder- und Jugendprogramm sowie das Angebot an der Sonderbar nehmen Gestalt an. Außerdem gibt es mit dem Café Samstagskinder nun eine vierte Vorverkaufsstelle für Konzerte in der Kult-Arena. Auch die Haupt-Band in dieser Arena am Freitag, 15. September, steht nun fest: Unlimited Culture.

Nur an einem hapert es noch: „Unsere Finanzierung steht noch auf wackligen Beinen“, sagt Sabine Seeholzer vom Organisationsteam des Vereins „Jetzt“. Aufgrund der „Nachwehen von Corona und der Inflation“ habe der Verein wesentlich höhere Kosten als noch vor zwei Jahren. Weil das Festival für den kleinen Geldbeutel aber kostenlose Angebote haben soll und der Verein auch lokalen, unbekannteren Bands eine Bühne bieten möchte, sei er auf die Einnahmen aus den Ticket- und Getränkeverkäufen angewiesen. Der Vorverkauf, so erklärt Seeholzer traurig, laufe aber „leider etwas schleppend“.

Kult23-Festival: Die Vorbereitungen laufen

Spenden auf das Spendenkonto seien daher gerne gesehen. Die ehrenamtlichen Helfer vor Ort könnten so besser verpflegt werden und Bands, die aktuell für eine sehr kleine Gage spielen, könnten mehr Geld bekommen. „Alle Spenden helfen, um dieses Jahr und weiterhin ein nicht kommerzielles und vielfältiges Festival für Dachau, den Landkreis und die Region anbieten zu können“, so Organisatorin Seeholzer.

Um den Vorverkauf endlich in Schwung zu bringen, arbeitet das Team von „Jetzt“ und anderen Vereinen nun auf Hochtouren. Bei regelmäßigen Treffen wird sich beispielsweise ums Flair auf dem Festivalgelände gekümmert. In Michael Brauns Garten wird gehämmert, geschliffen und gemalert, was das Zeug hält, damit die Besucher vom 13. bis 17. September am Volksfestplatz auf bunten und ausgefallenem Mobiliar Platz nehmen können.

Spenden sind gern gesehen

Außerdem, so berichtet Sabine Seeholzer, wurden neue Flyer erstellt, die nun mehr zum Programm und Angebot auf dem Gelände preisgeben. An der Bühne an der Sonderbar spielen beispielsweise bei kostenlosem Eintritt Bands wie Los Barbriks, Wirbelwind, Dame Bube Krass, Robert Wildfeuer oder Michelle Billingsley. Auch Tanzkurse am Samstag oder ein Improvisationstheater Impro ala Turka am Donnerstag sorgen für Abwechslung.

Außerdem kündigen die Macher im Sonderbar-Flyer an: „Dieses Jahr wird es keine herkömmliche Ausstellung geben, sondern eine Gestaltung des Sonderbar-Zeltes und dem zugehörigen Sinnesgarten mit euren Werken!“ Betreut wird die Aktion von der Künstlervereinigung Dachau, welche alle herzlich einlädt, „sonderbare Flugobjekte und schräge Stelen“ zu gestalten und am Samstag, 9. September, ab 14 Uhr an der Ludwig-Thoma-Wiese abzugeben. Der Verein weist darauf hin: „Flugobjekte sollten möglichst leicht sein und aus nur schwer entzündlichen Materialien gemacht werden.“ Bei den schrägen Stelen bittet die KVD, dass diese für außen wie innen einfach und sicher montierbar sind.

Buntes Programm für Kinder und Jugendliche beim Kult23

Ein weiterer neuer Flyer zeigt, was alles für Kinder und Jugendliche auf der Spielwiese los sein wird. „Die Spielwiese ist ein riesiger kreativer Ort mit einer Menge Farbe, Malflächen, Spraydosen und ziemlich cooler Medientechnik für dich und deine Freunde. Hier gibt es alles, was du brauchst, um dich kreativ auszutoben“, erklärt der Kreisjugendring auf dem Flyer, der sich hauptsächlich für das Programm verantwortlich zeigt. Neben den kreativen Möglichkeiten spielen auch dort Theater und Musikgruppen. Beim New-Circus-Team und dem Spielmobil etwa können sich Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren körperlich austoben. Eine Ausstellung zeigt Fotografien Jugendlicher, die im Rahmen des Jugend-Fotopreises entstanden. In der Jugendredaktion mit Podcast- und Fotostudio können sich Kinder zwischen zehn und 18 Jahren an Bild- und Tonaufnahmen versuchen.

Am Samstag, 16. September, gibt es auf der Freiflächen eine „Open Street“ von 15.15 bis 16 Uhr, wo alle zwischen sechs und 30 Jahren ihre Talente präsentieren dürfen. „Das Kult unterstützt mit Technik und Moderation.“ Anmeldungen hierfür sind an E-Mail bauregger@kjr-dachau.de möglich. Um 16 Uhr gibt es danach eine Einrad-Show des ASV.

Die Band Unlimited Culture, die am 15. September auftritt, steht für soulig-bajuwarische Reggae-Töne. Mit ihrer Bühnenpräsenz wollen die vier Musiker um Frontmann Lenny Souljah das Publikum des „Kult23“ mit ihren unkonventionellen Eigenkompositionen auf Bayerisch und Englisch begeistern. Tickets für 12 Euro gibt es an den Vorverkaufsstellen (siehe Kasten).

Das gesamte Programm

mit allen Angeboten für Schulklassen, Konzerten auf drei Bühnen und dem Rahmenprogramm auf der Freifläche sowie Möglichkeiten zur Spende gibt es online unter https://2023.kult-festival.de/.

Hier gibts Tickets:

Die Vorverkaufsstellen für das „Kult23“-Festival sind die folgenden: die Buchhandlung Subtext am Sparkassenplatz 4, Telefon 0 81 31/3 37 81 92; das Fitnessstudio Anima am Wettersteinring 16, Telefon 0 81 31/3 13 35 55; das Café Samstagskinder an der Wieningerstraße 3, Telefon 0 81 31/2 99 01 90; Kreisjugendring Dachau, Mittermayerstraße 22 - 24, Telefon 0 81 31/35 67 80.