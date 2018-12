Problem mit Vorteilskarte der Stadtwerke Dachau

Die Vorteilskarte der Stadtwerke Dachau wäre eine gute Sache. Wenn sie funktionieren würde. Doch das ist im Moment leider nicht der Fall.

Dachau – 3000 Dachauer nutzen aktuell die Vorteilskarte der Stadtwerke. Die Karte ist kostenlos und bietet zahlreiche Vorteile, etwa fünf Freieintritte pro Jahr sowie 30 Prozent Nachlass auf alle weiteren Besuche in den Dachauer Bädern, fünf Freieinfahrten pro Jahr in Dachauer Parkhäuser und die unbegrenzte Nutzung des City-W-Lan.

Das Problem: Die Karte funktioniert im Moment nicht richtig. Aufgrund einer Softwareumstellung, so berichtete Stadtwerke-Chef Robert Heimerl zuletzt dem Werkausschuss des Stadtrats, sei es zu Problemen gekommen, die nach wie vor nicht behoben seien. Die Suche nach einer „finanziell vertretbaren Lösung“ gestalte sich nämlich als schwierig.

Die Vorteilskarte, die gleichzeitig als Einlasskarte dient und gleichzeitig eine sichere Abrechnung gewährleisten soll, ist Heimerl zufolge „kein Produkt von der Stange“. Dies sei „kein Markt, für den es Standardlösungen gibt“. Allerdings arbeite man an der Problembehebung, man sei mit verschiedenen Anbietern in Gesprächen, um den Kunden das Angebot so schnell wie möglich wieder in vollem Umfang zur Verfügung stellen.

Gerade mit Blick auf den Hallenbadneubau sind Heimerl zufolge jedoch weitere, zusätzliche Anforderungen an die Karte zu berücksichtigen, zum Beispiel soll es eine getrennte Zutrittssteuerung für Bad und Sauna geben. Angedacht sei auch, dass Gastronomie- und andere Dienstleistungen bequem über einen Chip, den man wie eine Armbanduhr am Handgelenk trägt, verbucht und erst am Ende des Besuchs bezahlt.

Heimerl betonte gegenüber den Stadträten im Werkausschuss aber, dass den Stadtwerken bewusst sei, dass der momentane Zustand „sehr unbefriedigend für die Kunden ist“ und die Stadtwerke alles daran setzten, „schnell zu einer praktikablen, aber auch längerfristig funktionierenden Lösung zu kommen“.

Fest stehe schon jetzt, dass für das Jahr 2019 die Kunden mit Vorteilskarte die fünf Freieintritte in die Bäder in Form einer Gutscheinkarte erhalten und auf Wunsch auch fünf Freitickets für eines der Parkhäuser in Dachau bekommen. Den Nachlass von 60 Prozent auf Energieausweise für Einfamilienhäuser erhalten die Vorteilskartenkunden Heimerl zufolge direkt im Kundenservice in der Brunngartenstraße. Das City-W-Lan könne von Kunden, die bereits eine Karte haben, weiterhin genutzt werden.