Mit zwei Promille in Dachau in die Gartenhecke gekracht

Endstation Alkoholkontrolle hieß es für mehrere Verkehrsteilnehmer. © Volkmar Schulz/dpa

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Dachau mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen.

Zum schwerwiegendsten Zwischenfall kam es dabei im Bereich der Schleißheimer Straße und Würmstraße, wo ein 45-Jähriger aus Dachau mit seinem VW Golf eine Verkehrsinsel überfuhr, dadurch vollständig die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, daraufhin nach rechts auf den Gehweg kam und im Anschluss daran in einer Hecke landete.

Der Polizei schlägt starker Alkoholgeruch entgegen

Als eine Polizeistreife am Unfallort eintraf, schlug ihr „beim Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch“ entgegen, wie es im Polizeibericht heißt. Ein Vortest habe dann einen Wert von „weit über 2 Promille“ ergeben. Der 45-Jährige ist seinen Führerschein nun erst mal los, außerdem wird gegen ihn strafrechtlich ermittelt.

Immerhin: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beläuft sich aber auf etwa 15 000 Euro. Die Feuerwehr Dachau kümmerte sich vor Ort um auslaufende Betriebsstoffe.

In der Martin-Huber- und in der Ludwig-Thoma-Straße in Dachau gingen der Polizei zudem zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer ins Netz. Ein Atemalkoholtest ergab jeweils einen Wert von 0,5 Promille. Gegen sie wurden laut Polizei Bußgeldverfahren mit zu erwartenden Fahrverboten eröffnet.

In der Freisinger Straße schließlich erwischte die Polizei eine 51-jährige Dachauerin dabei, wie sie mit ihrem VW und einem Alkohol im Blut unterwegs war. Auch sie erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

