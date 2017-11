Verdi ruft Klinik-Mitarbeiter zu Streik auf

Bürgerinitiative „Für eine bessere Pflege“ gegründet

Um sich gegen die Zustände in den Helios-Kliniken Indersdorf und Dachau zu wehren, haben 20 Helios-Mitarbeiter und besorgte Dachauer am Dienstag eine Bürgerinitiative (BI) gegründet. Ihr Ziel: Die Pflege an den Helios Amper-Kliniken soll sich verbessern.