Erste Auszeichnung eines Unternehmens im Landkreis Dachau zum Insektenparadies

Schau mal, was da wächst: Michael Hainz, Melitta Fischer, Stefan Löwl, Doris und Anton Limmer sowie Beate Wild (von links) begutachten die Rasengittersteine in der Firmen-Einfahrt. Das Schild ,Insektenparadies' zeigt nun jedem Besucher oder Passanten, was meiner Frau und mir bei der Gestaltung der Außenflächen wichtig ist. Unternehmer Anton Limmer

Die Initiative „Der Landkreis Dachau summt!“ und der Dachauer Obst- und Gartenbauverein sowie der entsprechende Kreisverband haben die Firma Anton Limmer Werbetechnik für die insektenfreundliche Gestaltung der Firmenfläche ausgezeichnet.

Dachau – Das erste Unternehmen im Landkreis Dachau ist offiziell als Insektenparadies ausgewiesen und beschildert. Landrat Stefan Löwl war zu der Auszeichnung gekommen und verlieh bei dieser Gelegenheit das passende Schild „Insektenparadies“ und brachte es mit dem Unternehmer Anton Limmer gleich gut sichtbar am Zaun an. Bei Limmer Werbetechnik nämlich summen nicht nur drinnen die Produktionsmaschinen sondern draußen auch viele Insekten. Zwischen den Rasengittersteinen in der Einfahrt wachsen Bibernelle, Herbstlöwenzahn, verschiedene Kleearten, Mittlerer Wegerich, Fetthenne und wilder Majoran (Oregano).

Im Blühstreifen daneben blüht das ganze Jahr etwas: Leimkraut, echtes Labkraut, wilder Majoran (Oregano), Hornklee und verschiedene andere Kleearten, Esparsette, Hopfen, Wegwarte, Malve, Wiesenkopf und Nachtkerze. Viele Insekten ziehen auch die Pflanzen rund um die Werkstatt an mit Frauenmantel, Ackerwinde, Akelei, Farn, Storchschnabel, Clematis und einer Hängeweide.

Beate Wild, Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landespflege, erklärt: „Besonders positiv ist uns aufgefallen, dass der große Flächenanteil der Einfahrt nicht versiegelt ist, sondern dafür Rasengittersteine verwendet wurden. Diese lassen sich genauso gut befahren wie eine asphaltierte Oberfläche, bieten aber viele weitere Vorteile: Das Wasser kann ungehindert abfließen und die Grundwasserspeichern füllen. Bei Starkregen werden dadurch die Kanalisation entlastet und die Überflutungsgefahr verringert. Da zwischen den Rasengittersteinen Pflanzen wachsen, heizt sich die Fläche bei Hitze weniger auf.“

Der Landkreis Dachau summt Seit 2018 beteiligt sich der Landkreis Dachau an der bundesweiten Aktion „Deutschland summt!“. Mit „Der Landkreis Dachau summt!“ wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht für Bienen, die Artenvielfalt und naturnahes Gärtnern. Dabei geht das Landratsamt mit guten Beispiel voraus: Rund um das Hauptgebäude wurden Bienenflächen angelegt, und auch die Ausgleichsflächen werden naturnah gestaltet, einige werden sogar beweidet.

Wirklich jeder kann helfen, damit es summt: Es reichen einige nektar- und pollenreiche heimische Pflanzen, kleine Wasserstellen sowie geeignete Lebensräume. Futter und ein Zuhause lassen sich überall bereitstellen – selbst auf dem kleinsten Balkon.

Das Landratsamt Dachau hat in der Vergangenheit bereits vielfach über die Aktion informiert: Radltour zu den Ausgleichsflächen, regelmäßige Beiträge in der eigenen Zeitschrift „Kreis.BLICK“ und in den Social-Media-Kanälen des Landratsamts, Schulungen der Bauhofmitarbeiter, Vorgarten-Fotowettbewerb, Workshops und Stände bei Veranstaltungen. Melitta Fischer (Projektleitung), Siegfried Lex und Beate Wild (Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege) füllen die Initiative mit Leben. Kontakt: per E-Mail an summt@lra-dah.bayern.de oder telefonisch unter 0 81 31/74 19 39 sowie im Internet unter der-landkreis-dachau-summt.de. dn



Firmeninhaber Anton Limmer freute sich sehr über die Auszeichnung: „Das Schild ,Insektenparadies’ zeigt nun jedem Besucher oder Passanten, was meiner Frau und mir bei der Gestaltung der Außenflächen wichtig ist.“ Durch die Tipps von Fachfrau Beate Wild werde der Blühstreifen in Zukunft wieder vielfältiger und die Gittersteine noch grüner.

„Das ist wirklich ein schönes erstes Beispiel dafür, dass selbst kleine Firmenflächen insektenfreundlich gestaltet werden können. Und es ist wichtig, dass die Unternehmer ihre Verantwortung für die Artenvielfalt wahrnehmen, denn 561 Hektar werden im Landkreis Dachau für Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung genutzt“, wie Melitta Fischer, Projektleiterin der Initiative „Der Landkreis Dachau summt“, erklärt.

Auch für die Obst- und Gartenbauvereine, die sich gemeinsam mit der Initiative für lebendige Außenanlagen engagieren, hat die Auszeichnung eine durchaus positive Folge: Anton Limmer erfuhr bei der Beurteilung von den Vorteilen und Möglichkeiten einer Mitgliedschaft in einem Gartenbauverein und trat am gleichen Tag dem Dachauer Verein bei. „Damit hat er nun tatkräftige Unterstützung bei allen Gartenfragen inklusive Förderung von Biodiversität im heimischen Garten und bekommt monatlich die Zeitschrift „der praktische Gartenratgeber“, fasst der zweiter Vorsitzende des Vereins, Michael Hainz, zusammen. dn

Der Kreisverband Der Kreisverband fördert den Obst- und Gartenbau, die Landespflege und den Umweltschutz. Ausdrücklich will er dem Erhalt einer intakten Kulturlandschaft und der menschlichen Gesundheit dienen. Weitere Förderungsziele sind die Ortsverschönerung und damit die Verschönerung der Heimat, die Heimatpflege und die gesamte Landeskultur. Als Dachorganisation der 46 Obst- und Gartenbauvereine des Landkreises Dachau unterstützt der Kreisverband die Aktivitäten seiner mehr als 7000 Mitglieder mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot. Hauptverantwortlich dafür sind Vorsitzender Werner Gruber, zweiter Vorsitzender Manfred Kotzian und Siegfried Lex als beim Landratsamt ansässiger Geschäftsführer. Kontakt: siegfried.lex@lra-dah.bayern.de oder Telefon 0 81 31/7 42 37. Homepage: kreisverband-dachau.de.