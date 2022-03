Moderne Sirenen für Dachaus Dächer Stadt investiert 370000 Euro für den Katastrophenschutz

Dachau

Von Stefanie Zipfer schließen

Die Stadt Dachau investiert massiv in ihren Katastrophenschutz. Für insgesamt 370 000 Euro soll nun ein modernes, auf 13 Standorte verteiltes Sirenenwarnsystem angeschafft werden. Schutz bieten soll es im Fall von Naturkatastrophen – aber auch kriegerischen Ereignissen. Der Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss fiel einstimmig.

Dachau – Als die Freien Wähler/Bürger für Dachau im Spätsommer ihren Antrag auf eine Verbesserung des Katastrophenschutzes im Stadtgebiet zu Papier gebracht hatten, war es ihnen vor allem darum gegangen, eine Hochwasserkatastrophe wie im Juli im Ahrtal zu verhindern. Nun, so betonte Stadtrat Markus Erhorn am Mittwoch während der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, sehe man, dass man die Bürger nicht mehr nur vor Sturzfluten schützen müsse: „Mittlerweile sind auch wieder Kriege in Europa möglich!“ Dass seine Kollegen im Stadtrat so einhellig den Vorstoß seiner Fraktion unterstützen würden, den Katastrophenschutz in Dachau auszubauen, mache ihn daher „sehr, sehr froh“. Nun hoffe er nur noch, dass diese Entscheidung auch eine „Signalwirkung für das Landratsamt und alle anderen Gemeinden im Landkreis“ habe. Das Sicherheitsgefühl der Dachauer jedenfalls werde in Zukunft „merklich steigen“!

Tatsächlich leistet sich die Stadt nun zum Preis von 370 000 Euro – abzüglich eines 168-000-Euro-Zuschusses der Staatsregierung zur Förderung der bayerischen Sireneninfrastruktur – ein topmodernes Warnsystem. Wie Stadtbrandinspektor Thomas Hüller den Stadträten im Ausschuss erklärte, sollen bald auf neun städtischen Gebäuden sowie vier Freiflächen neue Katastrophenschutzsirenen angebracht werden. Die Standorte seien auf das ganze Stadtgebiet verteilt und entsprechend einer Schallausbreitungsanalyse ausgewählt worden. Die Sirene am Feuerwehrhaus bleibe ebenfalls in Betrieb.

Das Warnsystem besteht Hüller zufolge aus den Sirenen selbst, einer Bediensoftware sowie einer Technik, die auch eine Sprachdurchsage ermöglicht. Der Clou: Die Sirenen sind auch einzeln einsetzbar. In einer Stadt wie Dachau sei es laut Hüller nämlich „nicht mehr zeitgemäß, wenn man 50 000 Menschen warnt, aber nur 5000 betroffen sind“. Die Texte für die Durchsagen müssten dabei von den Feuerwehrleuten nicht einzeln eingesprochen werden. „Es gibt für jede Notlage fertige Textkonserven“, so Hüller.

Während Feuerwehr-Referent Peter Strauch (CSU) auch anregte, eventuell beim Landkreis anzuklopfen, ob auch dessen Dächer – beispielsweise der beiden Gymnasien – für Sirenenwarnanlagen genutzt werden könnten, interessierte sich AfD-Stadtrat Jürgen Henritzi für die Frage, inwieweit das Warnsystem „seitens feindlicher militärischer Kräfte gestört werden“ könnte?

Hüller, ansonsten um keine Antwort verlegen, musste passen. Er wusste aber immerhin, dass das Warnsystem natürlich vom Stromnetz abhänge, aufgrund vorhandener Akkus aber für einen bestimmten Zeitraum auch ohne Strom und damit „autark“ arbeiten könnte. Grundsätzlich halte er die Sirenen für „relativ sicher. Aber Sabotage kann man halt nie zu 100 Prozent ausschließen“.

Richard Seidl (Grüne) war nicht ganz überzeugt von der Notwendigkeit der Schutzmaßnahme. „Ich habe rausgehört, dass wir uns jetzt auf Krieg vorbereiten“, fragte er mit einem Hauch von Sarkasmus. Und wollte daher lieber noch einmal genau wissen: „Was genau sind die Szenarien, auf welche Katastrophen bereiten wir uns vor?“

Hüller erläuterte, dass wohl Hochwasser- oder Sturzflutereignisse die wahrscheinlichsten Einsatzgebiete der neuen Anlage werden dürften. Dank der dezentral bedienbaren Sirenen könnten einzelne Stadtbereiche „sehr schnell, sehr gezielt“ gewarnt werden.

In Betrieb gehen soll das komplette Ausbau- und Steuersystem mitsamt der Sirenen bereits Ende des Jahres. Hauptamtsleiter Josef Hermann warnte aber: Dieser Zeitplan sei „sehr ehrgeizig“.

Die Wartung beziehungsweise der laufende Unterhalt der neuen Technik wird im Jahr laut Planung übrigens weitere 8500 Euro kosten. Hüller zufolge ist das Geld aber gut investiert. Dank der modernen Software wird den Verantwortlichen in Zukunft nämlich sofort gemeldet, wenn eine Sirene nicht funktioniert. Früher, so der Feuerwehrkommandant, „kam das immer erst beim jährlichen Probealarm raus“.