Mopeddiebe stehlen Fahrzeug und Teile

In der jüngsten Zeit waren Mopeddiebe in Dachau unterwegs. Sie richteten einigen Schaden an und stahlen unter anderem auch Fahrzeugteile.

Dachau/Mitterndorf – Wie die Polizei gestern mitteilte, haben die unbekannten Täter versucht, am vergangenen Freitag tagsüber drei Kleinkrafträder am Parkplatz am Dachauer Bahnhof zu stehlen.

Ein Kleinkraftrad der Marke Generic im Wert von 500 Euro wurde am Vormittag des vergangenen Freitag am Bahnhofsparkplatz entwendet und ist bisher noch nicht aufgetaucht.

Die Täter versuchten, am Freitag tagsüber noch zwei weitere Kleinkrafträder zu entwenden. Dies gelang ihnen zwar nicht, doch bei der Aktion beschädigten die Unbekannten die Lenkradsperren erheblich. Der Schaden hierzu liegt bei jeweils rund 500 Euro.

Bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag machten sich Diebe an Motorradteilen zu schaffen: Sie stahlen von einem in der Richard-Huber-Straße in Mitterndorf geparkten Motorrad BMW beide Reifen sowie verschiedene Anbauteile. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0 81 31/56 10 entgegen.

mm