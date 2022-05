Gegen Traktor geprallt: Motorradfahrer (69) stirbt auf Staatsstraße bei Dachau

Der First Responder des THW Dachau konnte nichts mehr für den Motoradfahrer tun. © THW

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 4047 zwischen einem Traktor und einem Motorrad ist am Samstag ein 69-jähriger Motorradfahrer gestorben.

Dachau - Am frühen Samstagvormittag wurden die Rettungsdienst, der First Responder des THW sowie die Freiwillige Feuerwehr Dachau und Pellheim zu einem Verkehrsunfall zwischen auf der Staatsstraße 4047 einem Traktor und Motorrad alarmiert. Für den 69-jährigen Motorradfahrer konnten sie nichts mehr tun, der Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erlag noch an der Unfallstelle seinen schwersten Verletzungen.

Dachau: Für den 69-jährigen Motorradfahrer kommt jede Hilfe zu spät

Nach ersten Ermittlungen der Dachauer Polizei war der Motorradfahrer auf der Staatstraße 2047 in Richtung Dachau/Webling unterwegs, als ein entgegenkommender Traktorfahrer vor ihm links abbog. Der Aufprall des Motorrad am Traktor war so gewaltig, dass der Bulldog seitlich umkippte.

Der First Responder des THW und der Rettungsdienst versorgten die beiden beteiligten Personen. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsstraße wurde stundenlang bei Breitenau gesperrt. © THW

Staatsstraße 2047/Dachau: Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Traktor

Die Staatsstraße 2047 bei Breitenau wurde komplett gesperrt. Im weiteren Einsatzverlauf und nach Abstimmung mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr, wurde eine kleine Mannschaft des THW nachbeordert, um die Feuerwehrkameraden der Wachbereitschaft bei den Absperrmaßnahmen auszulösen.

Bis Mittag war die Staatsstraße aufgrund gutachterlicher Aufnahme des Unfalls gesperrt. Das Gutachten muss nun die genaue Unfallursache ermitteln. mm

