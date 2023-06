Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf Höhe des Leitenbergs verunglückte der Fahrer dieses Motorrads am Samstag Nachmittag.

Folgenschwerer Überholvorgang

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer zwischen Dachau und Hebertshausen. Der 51-Jährige hatte beim Überholen einen PKW mit Anhänger übersehen

Dachau – Schwer verletzt wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag gegen 16.35 Uhr zwischen Dachau und Hebertshausen. Der Kradfahrer aus Fürstenfeldbruck übersah beim Überholen auf Höhe des Leitenbergs laut Polizei Dachau einen entgegenkommenden Pkw mit Anhänger und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer schleuderte mehrere Meter weit und landete in der angrenzenden Böschung. Der schwer Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in eine Unfallklinik gefolgen. Der Autofahrer (53) aus Röhrmoos blieb unverletzt.

Die Dachauer Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. dn