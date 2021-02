Unfall in Dachau-Ost: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorrad und ein Auto sind am Sonntag an der Kreuzung Sudetenland- und Theodor-Heuss-Straße kollidiert.

Mann schwer verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am vergangenen Sonntag gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Sudentenlandstraße und Theodor-Heuss-Straße in Dachau zu einem Verkehrsunfall gekommen.