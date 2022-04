Motorradfahrer (22) tödlich verunglückt

Bei Tegernbach ist am Mittwoch ein junger Mann aus dem Landkreis Dachau ums Leben gekommen (Symbolbild).

Junger Mann aus dem Landkreis Dachau tot

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Dachau ist am Mittwoch bei einem Unfall bei Tegernbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm tödlich verunglückt.

Tegernbach/Dachau – Nach Angaben der Polizeiinspektion Pfaffenhofen fuhr der junge Mann gegen 17.40 Uhr von Tegernbach in Richtung Pfaffenhofen. In einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Pkw eines 53-Jährigen aus Freising.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 22-Jährige schwerste Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in die Ilmtalklinik eingeliefert. In der Klinik erlag er dann seinem schweren Verletzungen.

Aufgrund der Schwere des Verkehrsunfalles wurde die Staatsanwaltschaft Ingolstadt verständigt, die ein unfallanalytisches Gutachten anordnete. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Kreisstraße war etwa drei Stunden komplett gesperrt.

