Nächster Meilenstein bei Bauarbeiten auf dem MD-Gelände: Sanierung des Mühlbachs startet

Auf dem ehemaligen MD-Gelände in Dachau wird der Mühlbach vorübergehend abgesenkt. © isaria München

Auf dem Gelände der ehemaligen MD Papierfabrik beginnt die nächste Etappe der Bauarbeiten: die Sanierung des Mühlbachs. Der Bach wird dabei in ein provisorisches Bachbett umgeleitet.

Dachau – Auf dem ehemaligen MD-Gelände erreichen die aufwändigen Sanierungsmaßnahmen des Mühlbachs den nächsten Meilenstein. Wie die Presseabteilung der Isaria München Projektentwicklungs GmbH mitteilte, steht die Umleitung des Baches in das provisorische Bachbett bevor. Um die Umleitung abzuschließen, wird der Mühlbach vorübergehend abgesenkt.

Auf dem Gelände der ehemaligen MD Papierfabrik entwickelt die Isaria München Projektentwicklungs GmbH für die Deutsche Wohnen das urbane Stadtquartier Mühlbachviertel. „Es entsteht neuer Lebensraum, der vor allem durch die Renaturierung des Amperufers und der Freilegung des Mühlbachs von weitläufigen Park- und Freiflächen geprägt sein wird“, so Pressesprecherin Martina Reuter.

Die Renaturierung des Mühlbachs, seine Flussbettsanierung und die zeitweise Umlegung in ein provisorisches Bachbett sei eine der aufwändigsten Sanierungsmaßnahmen Bayerns.

Der Mühlbach wird im Bereich zwischen der Überbauung entlang der Ludwig-Thoma-Straße und dem bestehenden Wasserkraftwerk ausgeleitet, wie Reuter in der Pressemitteilung ausführt. Hierzu wird ab Montag, 19. September, im Oberlauf beim Wasserkraftwerk das Wasser langsam steigend über ein Ausleitbecken in den ersten Abschnitt des Provisoriums geleitet.

Um den alten Flusslauf anschließend außer Betrieb nehmen und den Zufluss abdichten zu können, sei eine deutliche Reduzierung der Wassermenge nötig. Hierfür muss der Mühlbach ab Montag, 26. September, abgesenkt werden.

Die Arbeiten am Zu- und Ablauf werden circa zwei Wochen umfassen. Innerhalb des Bachverlaufs wird der Wasserpegel durch große Sandsäcke an verschiedenen Brücken gestaut. So entstehen für die Zeit der Arbeiten gesicherte Rückzugsorte für die im Bach lebenden Fische.

Im Zuge der Absenkung führt die Stadt Dachau Inspektionen der Brücken durch. Alle Beteiligten, die Stadtwerke Dachau, die Stadt Dachau und die Isaria arbeiten hierbei Hand in Hand.

„Das ist der Startschuss für den letzten Abschnitt der umfangreichen Sanierungen. Aus dem Industriegelände wird in den kommenden Jahren ein lebenswertes und nachhaltiges Stadtquartier entstehen“, sagt David Christmann, Sprecher der Isaria-Geschäftsführung. „Das Thema Wasser spielte schon zu Zeiten der MD Papierfabrik eine wichtige Rolle.

Wir freuen uns sehr, durch die Neugestaltung der Flusslandschaft das Wasser auch im neuen Mühlbachviertel wieder zu einem erlebbaren Element zu machen.“ Mit der Wiederbelebung des Mühlbachs nutze man die Chance, ökologische Herausforderungen wie die Abkühlung von Stadträumen sowie die Bewässerung von Bäumen hochwertig zu gestalten.

Der Mühlbach wird offengelegt und fließt künftig oberirdisch in seiner natürlichen Form durch das neue Quartier. Damit wird er in diesem Bereich erstmals seit über 100 Jahren wieder für die Öffentlichkeit nutzbar sein. Um mit der Renaturierung des Flusslaufes beginnen zu können, wird der Mühlbach zunächst in ein provisorisches Bachbett umgeleitet.

Vorübergehend verläuft der Bach 20 Meter weiter nördlich. Die aufwändige Maßnahme ist notwendig, um den Überbau des Mühlbachs abbrechen und das Flussbett sanieren zu können. Im Zuge der Neubebauung kehrt der Bach in sein endgültiges Bachbett zurück.

