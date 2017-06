Vom Acker zum Korn zum Mehl zum Brot

Mühlentag am Pfingstmontag im Landkreis Dachau

Anlässlich des Deutschen Mühlentags öffnen die Würmmühle in Dachau und die Furthmühle in Eigenhofen am Pfingstmontag, 5. Juni, ihre Türen und gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Die Besucher können sich dort auf eine spannende Zeitreise durch die noch funktionierenden Getreidemühlen begeben.