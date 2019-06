Das Dachauer Mühlenfest ist Geschichte

Großer Aufwand, fehlendes Personal und vor allem immer strengere Sicherheitsvorschriften: Ludwig Kraus, Inhaber der Würmmühle, mag das beliebte Mühlenfest nicht mehr ausrichten.

Dachau – Schade, schade, schade. Es gibt kein Mühlenfest mehr. Ludwig Kraus, Inhaber der Würmmühle Dachau, hat sich entschlossen, ab heuer kein Mühlenfest mehr am Pfingstmontag zu veranstalten. Gründe gibt es einige. In der Hauptsache sind es aber die strengen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, die derzeit gelten, fehlendes fachkundiges Personal und das Parkplatzproblem. So müssten zum Beispiel die Teilnehmer an den beliebten Mühlenführungen jetzt Schutzanzüge und Mundmasken tragen, da sie schließlich mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten.

Wie Ludwig Kraus weiter betont, ist auch fachkundiges Personal für die Mühlenführungen nur noch schwer zu bekommen. Viele Führer aus dem Kreis der Mitarbeiter und Pensionisten stehen nicht mehr zur Verfügung. Er und seine Familie schaffen die beliebten Führungen durch die Mühle alleine nicht.

„Ich bin ganz ehrlich: Der Mühlentag war wunderbar. Aber ich hatte in den letzten Jahren den ganzen Tag über immer im Hinterkopf – hoffentlich passiert nichts. Ich war froh, als der Tag ohne Zwischenfälle zu Ende war. Kein schönes Gefühl“.

Immerhin kamen immer bis zu 5000 Besucher zum Mühlenfest. Die Gäste, die sich jedes Jahr an den Biertischen im Hof niederließen, werden den Mühlentag und das Mühlenfest sehr vermissen. Es gab einen schmackhaften Ochsenbraten und weitere Schmankerl, ein kühles Bier vom Fass, und die Schönbrunner Blasmusik spielte den ganzen Tag zur Unterhaltung auf. Die Kinder sausten im Hof umher. Ein Infostand der Solidargemeinschaft „Unser Land“ war vor Ort, und im Mühlenladen konnte man Produkte aus der Mühle wie Mehl, Gries, Nudeln und sogar Honig erwerben. Es war ein richtiges Familienfest mit guter Unterhaltung und Kurzweil.

Ludwig Kraus bedankt sich ausdrücklich bei der Stadt Dachau, beim Landratsamt, bei der Polizei und beim Rettungsdienst für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren.

KLAUS RABL