„Wir müssen das große Ganze denken“: Münchens OB Dieter Reiter und Dachaus Landrat Stefan Löwl sprechen über Herausforderungen

Von: Stefanie Zipfer

„Wir sind zwei Macher“: Münchens OB Dieter Reiter mit Landrat Stefan Löwl in Reiters Büro im Münchner Rathaus. Die beiden arbeiten gut zusammen, wie sie betonen, auch wenn es durchaus den einen oder anderen „Dissens“ gibt. © Bodmer

Ein Gegeneinander angesichts der heutigen überregionalen Probleme und Herausforderungen aber nicht mehr zeitgemäß ist, darin sind sich Münchens OB Dieter Reiter und Dachaus Landrat Stefan Löwl einig. Wo es in der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Umland gut läuft, wo es hakt und von welchem Thema die weitere Entwicklung des Großraums abhängt, verraten die beiden im Interview .

Herr Reiter, von allen Landkreisen rund um München, haben Sie da einen Favoriten?

Dieter Reiter: Im Grunde komme ich mit allen gut klar. Die Stadt Dachau hat aber tatsächlich eine Sonderstellung, da der Oberbürgermeister dort von meiner Partei ist. Aber auch mit Landrat Stefan Löwl läuft’s gut! Er ist zwar nicht in meiner Partei, aber er ist ein Macher, wie ich. Hier sind zwei Menschen bei der Arbeit, die was vorwärts bringen wollen. Das ist nicht durchgängig bei allen Kollegen so.

Parteipolitik spielt zwischen Ihnen beiden also keine Rolle?

Stefan Löwl: Noch nie!

Reiter: Nein, sonst dürfte ich ja praktisch mit keinem Landrat reden (lacht).

Prima, dann lassen Sie uns reden! Wie münchnerisch ist Dachau denn mittlerweile, Herr Löwl?

Löwl: Dachau ist bestimmt nicht München. Wir sind natürlich im Speckgürtel von München, wir haben engste Beziehungen zur Landeshauptstadt, und sind auch von der Entwicklung der Landeshauptstadt abhängig. Aber ich denke schon, dass der Landkreis Dachau seinen eigenen Charakter bewahrt hat. Also der ländliche Raum, die Lebens- und Liebenswürdigkeit, unsere Traditionen und kulturellen Veranstaltungen. Ich persönlich gehe viel lieber im Landkreis Dachau in ein Theater als zum Beispiel ins Prinzregententheater. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, die Landeshauptstadt mit ihrem großen Kulturangebot vor der Tür zu haben.

Wo endet für Sie die Stadt, Herr Reiter?

Reiter: Für mich ist diese Frage obsolet. Wir werden lernen müssen, dass es die Unterscheidung Dachau und München oder Fürstenfeldbruck und München so auf Dauer nicht mehr gibt. Wir müssen in Regionen denken, ganz Europa denkt in Regionen – außer München und Umland. Wir müssen das große Ganze denken, wenn wir Erfolg haben wollen.

Wie wollen Sie das durchsetzen? Ich nehme an, das Umland tritt doch mit einem gewissen Selbstbewusstsein Ihnen gegenüber auf.

Reiter: Das stimmt, alle Umlandgemeinden haben ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein München gegenüber. Das kritisiere ich aber nicht, das würde ich für uns Münchner auch in Anspruch nehmen.

Wie darf ich mir die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden vorstellen?

Reiter: Wir teilen eine wichtige Eigenschaft: Vieles dauert uns einfach zu lange! Zum Beispiel: Wir beide waren es, die die erste gemeinsame Schule der Stadt München und dem Landkreis Dachau, das Gymnasium Karlsfeld, initiiert haben. So was gab es 30 Jahre nicht! Stefan Löwl und ich treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus. Und so geht dann halt auch was vorwärts.

Wo geht es Ihrer Meinung nicht schnell genug vorwärts?

Reiter: Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Trambahnlinie 20 von Moosach über Karlsfeld bis nach Dachau zu verlängern - obwohl wir uns alle einig sind, dass diese Strecke Sinn macht! Aber dann macht man bei uns wieder fünf Machbarkeitsstudien, überspitzt gesagt; dann braucht man einen Stadtratsbeschluss für die 200 000 Euro, die für die Machbarkeitsstudie benötigt werden - bei einem 7-Milliarden-Euro-Haushalt wohlgemerkt! Dann dauert es wieder ein Jahr, bis klar ist, wer die Machbarkeitsstudie macht, und dann dauert es ein Jahr, bis die Studie fertig ist. 2024 soll dann endgültig der Beschluss fallen, ob wir die Tram bauen oder nicht. Was da jetzt noch zwei Jahre dauern muss, wo es schon so viele Jahre gedauert hat, das sind die Dinge, die ich einfach nicht verstehen will.

Sie haben doch ein eigenes Mobilitätsreferat?

Reiter: Ja, das habe ich in der Hoffnung gegründet, dass dann alles schneller geht. Der Beweis ist bislang noch nicht angetreten, das sag’ ich Ihnen ganz ehrlich. Dieses Beharrungsvermögen, dieses absolute Absichern, das hemmt unsere Prozesse enorm. Vor allem im Mobilitätsbereich, wo wir ohnehin hinterherhinken, ist das absolut nervig und ärgerlich.

Löwl: Wenn wir beide allein entscheiden dürften, würden wir meistens irgendwie eine Lösung finden. Aber es kommen dann ja auch noch viele Gremien und Interessen vor Ort dazu, die man mitberücksichtigen muss. Und, das ist auch klar, zu viel können wir alleine auch nicht ändern, weil die Rahmenbedingungen von Freistaat und Bund – insbesondere bei der Mobilität – einfach nicht so passen, wie wir sie bräuchten, um hier die spezifischen Probleme der Wachstumsregion München zu klären.

München hat einen eigenen Stadtentwicklungsplan, auch die Kommunen im Umland schreiben ihre Wachstumsziele beziehungsweise Wachstumsbremsen fest. Findet da eine Abstimmung statt?

Reiter: Wir haben in unserem Stadtentwicklungsplan „München 2040“ ein eigenes Kapitel, das „Region München“ heißt. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns abstimmen und unsere Planungen nicht auseinanderlaufen, sondern zusammenpassen. Denn es macht keinen Sinn, dass der Münchner Stadtrat einen Bereich als Grünzug definiert und dann baut mir Dachau hinterher Wohnblocks davor.

Wo könnte es bei diesen Abstimmungen zwischen München und Umland zu Meinungsverschiedenheiten kommen?

Reiter: Wohnblocks sind das Stichwort schlechthin. Sagen wir so: Die Bereitschaft der Umlandgemeinden, den Geschosswohnungsbau zu fördern, ist gering. Es gibt zwar immer viele ganz nette Lippenbekenntnisse, die Nachbarn kommen auch gern in unsere Kulturstätten oder unsere Bäder, sie genießen das große Angebot in München. Aber wenn sie heimkommen, dann wollen sie auf der Terrasse sitzen und den ungetrübten Blick ans Mittelmeer haben. Das ist nicht kritisch gemeint, das ist menschlich, aber das hilft uns leider auf Dauer nicht weiter.

Keine Frage: Das große Thema der Zukunft wird der Verkehr.

Warum denken Sie, sperren sich Ihre Umland-Kollegen gegen den Wohnungsbau? Die Mieten explodieren ja überall.

Reiter: Hinter vorgehaltener Hand sagen mir einzelne Bürgermeister ganz ehrlich: „Spinnst Du, ich werd doch nicht dafür gewählt, dass ich Geschosswohnungen baue. Dann werde ich ja nie wieder gewählt!“ Aus beruflicher Sicht verstehe ich das. Aber die Folge ist, dass die Umlandgemeinden aus meiner Sicht nicht nur zu wenige Wohnungen bauen für ihre eigene Bevölkerung, sondern es siedeln sich auch keine Unternehmen an. Wenn die S-Bahn so fährt, wie sie jetzt fährt, ist das Umland für Unternehmen wenig attraktiv, die gehen dann lieber zu uns nach München.

Herr Löwl, wie sehen Sie das Thema Wohnungsbau?

Löwl: Ich gebe Dieter Reiter grundsätzlich recht. Es gibt bei uns die Erwartungshaltung, dass man im ländlichen Raum in Ein- und Zweifamilienhäusern wohnen und dort gleichzeitig eine U-Bahn oder einen Zehn-Minuten-Bustakt nutzen kann. Das geht aber nicht. ÖPNV lohnt sich nur in einem verdichteten Raum. Ich verstehe aber auch unsere Bürgermeister, die sagen, dass zusätzliche Einwohner erst einmal viel Geld kosten, vor allem wenn dem keine Gewerbesteuer gegenüber steht. Und mit Gewerbe tun sich viele unserer Gemeinden schwer, viele sind einfach verkehrlich nicht so gut erschlossen oder haben schlicht und einfach die Flächen nicht.

Also Lebens- und Liebenswürdigkeit des Landkreises Dachau und Geschosswohnungsbau schließen sich nicht aus?

Löwl: Auch im Landkreis sind zuletzt einige größere Wohnanlagen entstanden. Und da hieß es am Anfang: „Oh, wer will denn in diesen Hasenstallsiedlungen wohnen?“ Als dann die Menschen drin gewohnt haben und man mit ihnen gesprochen hat, waren alle glücklich.

Neben bezahlbarem Wohnraum würde aber auch eine funktionierende S-Bahn die München-Pendler beglücken...

Löwl: Keine Frage. Das große Thema der Zukunft ist der Verkehr. Und da hätten wir auch wieder ein Thema, wo wir zusammenarbeiten: Konkret geht es darum, Parkraum vor dem Stau zu schaffen. Mitfinanziert von der Stadt München, würden wir im Landkreis Dachau zum Beispiel die Pendler gern am Standort Breitenau abfangen und von dort vom eigenen Auto in S-Bahn oder Bus umsteigen lassen.

Das 9-Euro-Ticket ist meines Erachtens völlig kontraproduktiv.

Reiter: Hier muss sich definitiv etwas ändern. Mobilität darf nicht vom Auto abhängen, wir haben schon jetzt rund 400 000 Einpendler am Tag. Das muss aufhören!

Große Pendlerparkplätze zu schaffen wäre da doch eine gute Lösung?

Reiter: Natürlich! Aber leider geht die Begeisterung der Landräte in diesem Punkt gegen null. Ich hab ja sogar angeboten: Ich zahl Euch die Tiefgarage. Mit Ausnahme von Stefan Löwl scheint das Grundgefühl im Umland aber immer zu sein: Wieso sollten wir den Münchnern ihre Probleme abnehmen?

Voraussetzung für einen Umstieg in die S-Bahn wäre aber grundsätzlich mal ein funktionierendes System...

Reiter: Ja, die Mobilität muss funktionieren. Sonst wächst auch nix zusammen. Die Deutsche Bahn muss dringend an der Zuverlässigkeit der S-Bahn arbeiten, Schienen erneuern, Züge kaufen, Taktungen verkürzen. Und man muss die Mitarbeiter auch anständig bezahlen, um überhaupt noch jemanden zu finden, der einen Zug fährt. Das sind die drängendsten Aufgaben, die endlich gelöst werden müssen.

Hat das 9-Euro-Ticket der Verkehrswende genützt?

Löwl: Es hat nicht relevant viel mehr Menschen vom Auto auf die Schiene gebracht. Und das Problem ist ja auch: Viel mehr Menschen kann das jetzt sowieso schon kollabierende System nicht verkraften. Unsere Meinung ist daher: Erst die Infrastruktur schaffen, um dann den Menschen ein attraktives Angebot machen zu können.

Herr Reiter, Sie sehen das 9-Euro-Ticket ebenfalls kritisch, wie man hört.

Reiter: Das 9-Euro-Ticket hat 2,5 Milliarden Euro gekostet. Der Bund steckt derzeit für ganz Deutschland 1 Milliarde in den Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung pro Jahr. Von dieser Summe werden alle Maßnahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland bestritten! Deshalb ist das 9-Euro-Ticket meines Erachtens völlig kontraproduktiv! Es ist der falsche Ansatz, in ein System, das jetzt schon nicht leistungsfähig ist, noch mehr Kunden zu bringen. Alle S-Bahn-Nutzer wissen: Sie ist unzuverlässig, sie ist unkommod, die Bahnsteige sind nicht barrierefrei. Das geht eigentlich alles gar nicht mehr in der heutigen Zeit!

Chaos auf den Schienen, Bürokratie bis zum Abwinken: Machen Sie sich Sorgen um den guten Ruf der Region?

Löwl: Abgestimmt wird mit den Füßen. Menschen wollen weiter in die Region kommen. Aber Menschen brauchen eben Mobilität, und das ist der Kernpunkt!

Reiter: Ich mach mir auch keine Sorgen, der Zulauf ist ungebremst. Ich habe es bei Microsoft versucht, ihnen einen anderen Standort ans Herz zu legen, ich habe es bei Google versucht und ich habe es zuletzt bei Apple versucht. Aber die wollen eben nicht nach Hof oder in andere Regionen Bayerns.

Löwl: Die wollten ja noch nicht mal nach Haimhausen!

Reiter: Dabei wär’s da so schön in Haimhausen. Nein, Spaß beiseite. Große Firmen wie Apple gehen einfach dahin, wo es andere Dax-Konzerne und Deutschlands beste Universitäten gibt.

Löwl: Und daran sieht man dann eben auch: Die Konkurrenz ist nicht die Stadt München gegen sein Umland, sondern die Region München gegen – zum Beispiel – Prag.. Da geht es um europäische Regionen.

Um das Gespräch zusammenzufassen: Aus der einstigen Hassliebe zwischen der großen Stadt und dem flachen Land ist eine echte Beziehung geworden?

Reiter: Eine Hassliebe haben wir in unseren gemeinsamen acht Jahren nie gelebt, das war nie mein Ansatz. Aber wir müssen wirklich das Problem der Mobilität lösen. Wenn die einen das Gefühl haben, die von draußen verstopfen uns unter der Woche unsere Straßen, und umgekehrt am Wochenende haben die Menschen draußen das Gefühl, die Münchner verstopfen uns am Wochenende unsere Seen, dann sorgt das für echte Aggressionen.

Löwl: Leider muss man hier ehrlicherweise feststellen: Wir wollen das lösen, aber wir haben von Bund und Freistaat nicht die Mittel. Der Großraum München, und davon ist Dachau ein Teil, kann einfach nicht mit den Maßstäben der restlichen Republik über einen Kamm geschoren werden. Solange es für diese Wachstumsregion keine Sondernormen gibt, tun wir uns schwer. Seit 15, 20 Jahren können wir immer nur reagieren. Da hat es auch nicht geholfen, dass wir mit dem Bus gemeinsam nach Berlin gefahren sind.

Reiter: Das Problem ist leider, dass Bundesregierungen bei uns eher nur zwei Jahre inhaltlich arbeiten. Erst müssen sich Regierungskoalitionen finden und abstimmen und gegen Ende der Legislaturperiode ist dann schon wieder Wahlkampf angesagt. Das alles ist einfach crazy.

