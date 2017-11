Die Münchner Straße leuchtet heuer wieder - zumindest ein bisschen

Die Münchner Straße wird heuer in der Adventszeit erleuchtet – zumindest ein kleinwenig. Nachdem es drei Jahre lang keine Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen gab, werden nun vier Platanen mit einer Musterbeleuchtung behängt.

Dachau–OB Florian Hartmann und Isabel Seeber, Vorsitzende des BDS Ortsvereins „Die Münchner Straße“, haben entschieden, dass der Advent als Testphase für die neue Weihnachtsbeleuchtung genutzt werde.

Gestern wurden die Platanen zugeschnitten. Die vier Bäume befinden sich vor der Candisserie, Optik Tannek, Rackls Backstubn und der Filiale der Volksbank-Raiffeisenbank, die auch die Stromversorgung übernehmen. Die Dachauer Firma Uniquelight wird die LED-Lichterketten anbringen. Die Beleuchtung dient als Test, bevor 2018 die komplette Weihnachtsbeleuchtung für die Münchner Straße angeschafft wird, so der OB. Die Kosten für die Anschaffung der Testbeleuchtung trägt die Stadt, den Kauf der kompletten Beleuchtung werden sich Stadt und Geschäftsleute teilen. OB Hartmann: „Bevor heuer wieder gar nichts in den Bäumen leuchtet, machen wir zumindest ein bisschen was und nutzen es als Test.“

dn