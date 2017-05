Umfrage zur Münchner Straße

Im August endet die Probephase der umgestalteten Münchner Straße mit einer Multifunktionsspur in der Mitte, Verkehrsinseln und Fahrradstreifen.

Dachau – Ob die Probephase in den Dauerbetrieb überführt wird, entscheiden auch die Bürger der Münchner Straße mit. Nun sollen alle befragt werden, die die Münchner Straße nutzen: Einkäufer, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer.

Die Stadtverwaltung präsentierte den Politikern in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschuss am Donnerstag den Entwurf eines Fragebogens, mit dem alle einverstanden waren. Doch wann und wie sollen die Bürger befragt werden? Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, an zwei Nachmittagen und einem Samstagvormittag in der Münchner Straße eine Befragung vorzunehmen. Allerdings könnten hier nur Fußgänger befragt werden, „denn nur die Polizei darf Fahrradfahrer und Fußgänger aufhalten“, so Andreas Meyer von der Abteilung Tiefbau. Eine Online-Befragung für die Öffentlichkeit werde laut Stadtverwaltung nicht vorgesehen, „da die Befragung nur auf die Belange der Kunden und Besucher, also der unmittelbaren Nutzer der Inneren Münchner Straße ausgelegt ist“. Peter Strauch (CSU) machte sich dafür stark, dass auch „der Durchgangsverkehr befragt wird“. OB Florian Hartmann ist wichtig, dass die Befragten aus Dachau kommen. Und Wolfgang Moll (parteilos) bat darum, die Befragung auch an einem Vormittag unter der Woche durchzuführen. Anwohner und Einzelhändler werden separat befragt.

Ob der Fragebogen auch in Geschäften ausgelegt werden soll, im Internet aufgefüllt werden kann und im Bürgermagazin veröffentlicht wird, darüber scheiden sich die Geister. Und wie soll gewährleistet werden, dass niemand mehrmals teilnimmt? Der Ausschuss beschloss, diese Fragen an ein Fachbüro weiterzugeben, das den endgültigen Fragebogen erstellen soll.

Erste Erkenntnisse über die neue Münchner Straße gibt es schon nach einer Videoüberwachung: weniger Radfahrer auf dem östlichen Bürgersteig, viele Fußgängerquerungen vor der Candisserie.

Nikola Obermeier