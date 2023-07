Museumsforum nimmt nächste Hürde

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

In diesem denkmalgeschützten Gebäudetrakt des früheren MD-Papierfabrikgeländes entlang der Ludwig-Thoma-Straße könnte das Museumsforum entstehen. © ps

Bezirk zahlt bis zu 3 Millionen Euro – MD-Gelände bekommt „Kulturwelt“

Dachau – Für das Museumsforum Dachau hat der oberbayerische Bezirkstag jetzt eine wichtige Weichenstellung getroffen. Am Donnerstag gaben seine Mitglieder mehrheitlich grünes Licht, um dem Zweckverband Dachauer Galerien und Museen beizutreten. Des Weiteren stimmte der Bezirkstag dem Entwurf für eine Zweckverbandssatzung zu.

„Unser Fahrplan für das Museumsforum Dachau steht. Es freut mich sehr, dass wir zum Ende der Wahlperiode diesen Meilenstein gesetzt haben“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer nach der Sitzung am Donnerstag. Der nächste wichtige Schritt sei nun die konstituierende Sitzung des Zweckverbandes im September.

Das Museumsforum stellt laut Mederer eine „große Bereicherung“ der Dachauer Museumslandschaft dar. Die Kulturgüter des Dachauer Landes auf dem MD-Gelände in einem attraktiven und modernen Umfeld zeitgemäß zu präsentieren, sei eine „großartige Aufgabe!“

Der Landkreis und die Große Kreisstadt sind bereits Mitglieder im Zweckverband Dachauer Galerien und Museen. Um das Museumsforum Dachau realisieren zu können, musste auch der Bezirk Oberbayern diesem Zweckverband beitreten. Gemeinsam hatten die drei Mitglieder bereits im Vorfeld einen Entwurf der Satzung abgestimmt. Der Kreistag stimmte dieser Satzung am gestrigen Freitag zu. Die Große Kreisstadt wird sich in den nächsten Wochen mit dem Museumsforum befassen; ihre Zustimmung aber gilt als sicher.

Die Satzung regelt nicht nur die inhaltliche Zusammenarbeit, sondern auch die finanzielle Seite. Demnach bringt der Bezirk Oberbayern fünf Jahre lang je 600 000 Euro ein, unter anderem um ein Konzept für Aufbau und Betrieb des Museumsforums zu entwickeln. Der Betrag darf jedoch nicht in den Betrieb der bestehenden Dachauer Museen und Galerien fließen.

Realisiert werden soll das Museumsforum laut dem Satzungsentwurf in zwei Stufen: Zunächst ist geplant, dass eine sogenannte Gründungsdirektion ein Konzept für die neue „Kulturwelt“ auf dem Dachauer MD-Gelände entwickelt. In der zweiten Stufe geht es darum, das Forum zu realisieren. Falls dies nicht gelingen sollte, etwa weil es Probleme mit dem Baurecht gibt oder der Grundstückseigentümer Isaria das Museum nun doch nicht will, hat der Bezirk die Möglichkeit, den Zweckverband zu verlassen.

Der Verbandsversammlung des Zweckverbandes gehört der Bezirkstagspräsident kraft seines Amtes an. Des Weiteren benannte der Bezirkstag aus seinen Reihen drei weitere Verbandsräte. Die Verbandsräte für den Landkreis sind die Dachauer Kreisräte Peter Strauch (CSU) und Robert Gasteiger (FW) sowie Ursula Kohn (Grüne). Die drei Vertreter der Stadt stehen noch nicht fest.

Die Auswahl der Verbandsräte für den Landkreis erfolgte laut Landrat Stefan Löwl übrigens nach dem System der D’Hondtschen Sitzverteilung. Dieses mathematische Verfahren regelt bereits die Zusammensetzung des Kreistags beziehungsweise von dessen Ausschüssen – und wird gerade von Vertretern kleinerer Parteien sehr kritisch gesehen. Löwl zufolge würden nach D’Hondt zwei der drei Landkreis-Verbandssitze der CSU zustehen.

Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau) regte dies auf. Mit D’Hondt werde hier mal wieder „der Wählerwillen ad absurdum geführt“. Die CSU habe 38 Prozent der Stimmen bei der Kreistagswahl gewonnen, beanspruche aber zwei Drittel der Verbandsratssitze für sich. Das, so Leiß, sei schon fast „lustig“.