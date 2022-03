Musik aus der Welt des Films

Das Publikum war begeistert und sparte nicht mit Applaus. © Norbert Habschied

Konzert mit zwei Jahren Verspätung: Das Sinfonisches Blasorchester der Stadtkapelle Dachau beeindruckt im Schloss mit Filmmusik-Klängen.

Dachau – Das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Dachau unter Leitung ihres Dirigenten Michael Meyer hat das Publikum anlässlich des 25-jährigen Bestehens in zwei Schlosskonzerten einem bunten Programm aus den schönsten Werken der Filmmusik beglückt – voller Abenteuer, Spannung und Fantasie.

Oberbürgermeister Florian Hartmann OB Hartmann war voll des Lobes für die hochkarätige musikalische Darbietung des Orchesters. Die Zuhörer waren eingeladen, zum „Träumen bei der Musik von „Drachenzähmen leicht gemacht“, von wilden Wikingern, die auf bunten Drachen reiten, und sich bei der Melodie „Der mit dem Wolf tanzt“ entführen zu lassen in die Weiten der Prärie.

Stadtkapelle Dachau eröffnet Konzert mit ukrainischer Nationalhymne

Aus gegebenem Anlass erklang zum Auftakt zunächst die ukrainische Nationalhymne, und das Publikum wurde gebeten, sich zu von den Plätzen zu erheben.

Die Vereinsvorsitzende Henriette Varga ging in ihrer Begrüßung zunächst auf die pandemiebedingten zweijährigen Herausforderungen ein, ohne Proben und mit Online-Formaten. Sie freute sich, dass „alle drang geblieben sind“ und dadurch die beiden Konzerte im Schloss überhaupt erst stattfinden konnten. Varga übergab das Wort an Moderator Dominik Härtl, der wie gewohnt launig, sachkundig und informativ durch das kurzweilige Programm führte.

Gespielt wurden unter anderem Melodien aus dem Soundtracks von „Kung Fu Panda“. Das Orchester schaffte es, den „laufenden“ Panda hörbar zu machen. Weitere anspruchsvolle Stücke, wie „How to train your Dragon“ meisterte das Orchester hervorragend, mit viel Dynamik und großem Einsatz in den Holzregistern und den hohen Blechbläsern. Es war das längste Stück im Programm und zugleich das Lieblingsstück des ambitionierten Dirigenten Michael Meyer, das ursprünglich für das Konzert 2020 vorgesehen war und nun endlich aufgeführt werden konnte.

Die Musiker der Stadtkapelle nahmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Welt der Filmmusik. © Norbert Habschied

In dem Beitrag „Jurassic Park“ glänzte Julia Flaxl, eine junge Nachwuchsmusikerin der Stadtkapelle. Das schöne Waldhornsolo zu Beginn interpretierte sie hervorragend mit gefühlvollem, feinem, aber tragendem Hornklang.

Eingeschoben im ganzen Konzert war immer wieder die Titelmelodie „Melodie der Maus“. Damit verabschiedete sich das Orchester dann auch nach einem kurzweiligen Konzertnachmittag am Sonntag mit anspruchsvoller Filmmusik. Mit stürmischem Applaus bedankten sich die Zuhörer für den musikalischen Hochgenuss, und sie wurden dafür als Zugabe belohnt mit dem Titel „The greatest Showman“. Ihren Spaß hatten sie ferner beim Ratespiel, und zwar anhand kurzer Musikfetzen die Titel zu erkennen.

Die Stadtjugendkapelle Dachau tritt am 24. Juli aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums im Ludwig-Thoma-Haus auf.