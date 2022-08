Pussy Riot: Mutige Aktivistinnen machen mächtigen Krawall

Konzert in Dachau

Für ihren Mut und ihre Haltung sind sie international bekannt: Die Mitglieder der Punktrock-Band Pussy Riot. Jetzt traten die Russinnen in Dachau auf.

Ein denkwürdiger Auftritt der regierungskritischen russischen Punkrock-Band Pussy Riot war sicher der Höhepunkt der Feiern zum 40-jährigen Bestehen der Internationalen Jugendbegegnung Dachau (wir berichteten). Im Hof des Max-Mannheimer-Hauses schmetterten die kämpferischen jungen Aktivistinnen ihre Botschaften lautstark in die Zuhörermenge.

Mit Video- und Fotosequenzen unterlegt und mit Untertiteln übersetzt, erhoben die mutigen jungen Frauen Anklage gegen die Mächtigen in Russland, mit einer ganz eigenen Mischung aus Punkrock, Sprechgesang und Rap. Das hinterließ mächtig Eindruck am Jugendgästehaus an der Roßwachtstraße.

dn