Dachauer (17) erleidet Stichverletzung

Ein 17 Jahre alter Grieche aus Dachau ist am Dienstagabend in München nach dem Besuch eines Basketballspiels Opfer eines Angriffs geworden. Der Jugendliche erlitt eine Stichverletzung. Bei den Angreifern handelt es sich womöglich um Türken.

Dachau/München - Wie die Münchner Polizei mitteilt, wollten mehrere griechische Fans am Dienstag nach dem Basketballspiel zwischen dem FC Bayern München und Olympiakos Piräus in Untersendling eine Gaststätte besuchen. Unter ihnen befanden sich ein 17- jähriger Dachauer und ein 41-jähriger Ingolstädter. Unmittelbar vor der Gaststätte wurden die Basketballanhänger von einer Gruppe von etwa 15 vermummten Personen angegriffen. Die Unbekannten waren laut Polizei mit Schlagstöcken und Schlagringen bewaffnet. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 17-Jährige eine Stichverletzung im Gesäßbereich. Der 41-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde. Beide wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die sofort eingeleitete Fahndung nach der Tätergruppe verlief negativ. Zeugenangaben zu Folge sprach die Gruppe wohl türkisch. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (089/29 100) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. dn