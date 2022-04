Nach Coronapause: „Lange Tafel“ findet wieder statt

Von: Stefanie Zipfer

Zwei Jahre lang wurde coronabedingt pausiert. Dieses Jahr soll sie endlich wieder stattfinden: die „Lange Tafel“ in der Münchner Straße.

Dachau - Das beliebte Straßenfest zählt neben Volksfest, Barockpicknick und anderen zu den Veranstaltungshighlights in Dachau. Mit kulinarischen Schmankerln und einem kulturellen Rahmenprogramm zog die „Lange Tafel“ jährlich bis zu 10 000 Besucher aus dem gesamten Landkreis in die Münchner Straße.

Lange Tafel wird erstmals von „Dachau handelt“ veranstaltet

Veranstaltet wird die Lange Tafel heuer erstmals von „Dachau handelt“. Der landkreisweite Gewerbeverein will das Fest nach der zweijährigen Corona-Zwangspause gezielt wiederbeleben. „Wir werden den Re-Start nutzen, um neue Impulse zu setzen und Dinge zu optimieren und zu professionalisieren – ohne die grundsätzliche Konzeption und den Charakter der Langen Tafel als Straßenfest zu verändern“, verspricht Vorsitzende Isabel Seeber. Die Geschäftsfrau hatte die Großveranstaltung zuvor bis 2019 mit der IG Münchner Straße organisiert.

Eine der wichtigsten Neuerungen für 2022: „Noch stärker als bislang steht diesmal die Regionalität im Vordergrund“, erklärt Ralf Weimer, Geschäftsführer „Dachau handelt“ GmbH. Bereits jetzt steigt Dachau handelt in die Planungen und Vorbereitungen der 2022er-Auflage der Langen Tafel ein. Ein Termin steht auch schon fest: Sofern es die Rahmenbedingungen zulassen, soll das Straßenfest am Samstag, 10. September – also wie gewohnt am letzten Samstag der Sommerferien – stattfinden. Gewerbetreibende aus dem Landkreis, die mit einem eigenen Marktstand dabei sein wollen, können sich ab sofort unter www.dachau-handelt.de/lange-tafel-2022 bewerben.

Zuschus war den Stadträten 2019 noch zu viel

Zuletzt, im Jahr 2019, hatten Stadträte allerdings noch beklagt, die „Lange Tafel“ sei „Opfer ihres Erfolgs“ geworden. So hatten die Organisatoren für die Ausrichtung des 2019er-Fests im April vor drei Jahren einen Zuschuss von 24 000 Euro beantragt. Der Stadtrat bewilligte zähneknirschend rund 20 000 Euro – allerdings unter der Maßgabe, dass „alternative Lösungsansätze zur Reduzierung des Defizits“ gefunden werden (wir berichteten).

An genau diesen geldsparenden Lösungsansätzen arbeitet der Verein „Dachau handelt“, der im Zuge der Pandemie im Juli 2020 gegründet worden war, derzeit noch, wie Geschäftsführer Weimer einräumt. Mit der Stadt hätten bereits Gespräche stattgefunden, in denen die Verantwortlichen im Rathaus klar den Wunsch geäußert hätten, dass die „Lange Tafel“ in diesem Jahr wieder stattfindet. Ob es dazu einen Zuschuss über „15 000 oder 20 000 Euro braucht, das werden wir in den nächsten vier bis sechs Wochen noch konzeptionell erarbeiten“, verspricht Weimer.

Explizit nicht ausschließen will er dabei eine Idee, die vor drei Jahren einige Stadträte geäußert und Organisatorin Seeber damals aber noch abgelehnt hatte: das Verlangen eines Eintrittsgelds. „Unser Ziel ist ganz klar, dass wir ein familienfreundliches Fest ohne Eintritt machen“, so Weimer. Allerdings werde derzeit die ganze „Tafel“-Planung „auf neue Beine gestellt. Wir gehen das jetzt ganz neu an“.

Erstmal gehe es nun darum, ein Stimmungsbild unter den Marktkaufleuten zu bekommen: Wer hat Interesse, wer will mitmachen? Wenn dieses Stimmungsbild vorliege, so Weimer, „dann müssen wir Farbe bekennen“.

