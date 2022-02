Drittbeste Lösung nach dem Erdrutsch am Leitenberg

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Gefährliche Lage: An der Hangkante werden derzeit zahlreiche Eichen gefällt, um den Leitenberg zu sichern. Der Erdrutsch hatte aber keine Auswirkung auf den Friedhof als Gedenkort, wie die Gedenkstätte mitteilt. © hab

Nach dem Erdrutsch am Leitenberg soll der Berg nun kostengünstiger gesichert werden als mit der von der KZ-Gedenkstätte seit Jahren gewünschten geologischen Generalsanierung.

Dachau – Dass auf der Südseite des Leitenbergs Erosions- und Abbruchgefahr besteht, beklagen die Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte seit langem. Bereits im November 2020 hatte Dr. Christoph Thonfeld, wissenschaftlicher Leiter der Dachauer Gedenkstätte, gegenüber der Heimatzeitung erklärt: „Der Hang ist geologisch schwierig und instabil.“ Während daher einer der beiden Wege hinauf zum Friedhof bereits ganz gesperrt sei, sei der andere, auf der dem Hang abgewandten Nordseite des Bergs, zwar „noch begehbar, aber alles andere als barrierefrei. Aktuell schützen Fangzäune die Spaziergänger vor Steinschlag“.

Eine auf 10 Millionen Euro veranschlagte geologische Generalsanierung der Anlage aber lehnte der Freistaat bislang – wenig überraschend – mit Verweis auf seine Haushaltslage ab; zudem hatte ein Gutachten festgestellt, dass der Berg zwar tatsächlich „unruhig“ sei, aber nicht so rutschgefährdet, dass Gefahr für Leib und Leben der Besucher bestehe.

Nun aber ist das eingetreten, wovor Thonfeld und seine Kollegen gewarnt hatten. Aufgrund der Regenfälle kam es zu einer Spaltenbildung im Löss-Lehmboden des Hangs und der Berg setzte sich in Bewegung: „Es kam zu einem Erdrutsch“, teilte die Gedenkstätte mit (wir berichteten). Thonfeld zufolge habe der Vorfall, bei dem Steine und Erdbrocken nach unten rollten, „keine Auswirkung auf den Friedhof als Gedenkort“ gehabt, da der „Abbruch bei dem Weg erfolgt ist, der eh schon gesperrt ist“. Das abgerutschte Erdreich war einen Meter vor dem Weg zum Stehen gekommen, verletzt wurde niemand.

Allerdings, das bestätigt die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt, deute sich „oben an der aktuellen Hangkante, hinter einer Baumreihe, bereits ein zweiter Abbruch an“. Die Folge: Der Berg muss, um einen weiteren bevorstehenden Erdrutsch zu verhindern, gesichert werden.

Bei einem Ortstermin einigten sich daher Gedenkstätte, Untere Naturschutzbehörde und Staatliches Bauamt Freising auf folgende Vorgehensweise: Zirka 50 bis 60 „kleinere Bäume“ im Bereich der Abbruchkante werden entnommen. Es sei sichergestellt, so betont Sina Török vom Landratsamt, dass in den Bäumen keinerlei Tiere lebten oder überwinterten. Dass die Fällung jetzt und damit vor dem Frühjahr stattfinden müsse, liege daran, dass Tiere die Bäume sonst zum Brüten nutzen würden.

Allerdings, so Török, habe die Baumfällung – neben der Verkehrssicherung des Hangs – noch einen weiteren positiven Aspekt: „Im Zuge der Maßnahme wird das Erdreich gelockert, so dass sich dort wieder Wildbienen ansiedeln können.“ Die Tiere sind streng geschützt und profitieren nun davon, dass ihre Nester im Boden von der Sonne besser gewärmt werden können.

Das Staatliche Bauamt Freising kümmert sich nach Abschluss der Baumfällungen zudem darum, am Hangfuß eine Böschung zu modellieren, um als „natürlicher Dämpfer“ mögliche weitere Abgänge rechtzeitig vor dem unten verlaufenden Fußweg abzufangen. Dass die Baumfällung oben am Berg vor allem Eichen betrifft, bedauern die Behördenvertreter zwar. Thomas Jakob, Sprecher vom Staatlichen Bauamt, aber verspricht: „Die großen, alten Eichen werden wir natürlich erhalten!“ Ansonsten aber seien die Fällungen alternativlos: „Mit den Bäumen ist klar: Irgendwann wird der Hang brechen. Ohne Bäume besteht dagegen keine Gefahr für Fußgänger und Radler.“ Denn: „Die Bäume können nun nicht mehr als Hebel wirken und den Boden aufbrechen, wenn der Wind die Kronen hin und her bewegt und damit auch den Stamm.“

Bei der Gedenkstätte sieht man angesichts des Zustands des Bergs und der Tatsache, dass eine Millionen teure geologische Generalsanierung derzeit utopisch ist, die Sache pragmatisch. „Mit überschaubarem Aufwand wird das Nötigste getan“, findet Historiker Thonfeld. Sein Alternativplan, den Berg statt über die instabile Südseite mittels eines barrierefreien Aufwegs im Norden zu erschließen und gleichzeitig noch mit „strategisch positionierten Informationstafeln“ aufzuwerten, scheitert seit Jahren am privaten Grundstückseigentümer der für dieses Vorhaben nötigen Fläche. Insofern, so Thonfeld konsterniert, könne er derzeit nichts weiter tun als für den Leitenberg zu werben: als „regionalen Erinnerungsort, der eine kulturelle und touristische Aufwertung verdient“.