Nach Küchenbrand: Dachauer Feuerwehr löscht und kümmert sich um eine Unterkunft für die Bewohnerinnen

Teilen

Die Dachauer Feuerwehr rückte am Samstag zu einem Küchenbrand in der Schleißheimer Straße aus (Symbolfoto). © Feuerwehr Dachau

Dachau – Ein Küchenbrand hat am Samstag die Rettungskräfte in Dachau beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Dachauer Feuerwehr löschte nicht nur, sie half den beiden Bewohnerinnen kurzentschlossen bei der Suche nach einer Unterkunft.

Am Samstagvormittag meldeten mehrere Anrufer gegen 8.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schleißheimer Straße. Die daraufhin verständigten Feuerwehrkräfte der Dachauer Wehr konnten das Feuer, das offensichtlich in einer Küche im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und bereits in das Dachgeschoss vorgedrungen war, schnell löschen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Sonntag mitteilte.

Zwei Bewohnerinnen, die zu diesem Zeitpunkt in der betroffenen Wohnung anwesend waren, konnten diese vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Die Wohnung ist derzeit aufgrund des Brandschadens nicht bewohnbar.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Schleißheimer Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache führt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt. Ein vorsätzliches Handeln wird derzeit ausgeschlossen, so die Polizei.

Die Dachauer Feuerwehr rückte im Laufe des Tages noch zur Nachschau an die Brandstelle aus. „Die Einsatzstelle war kalt, also es bestand keine Gefahr mehr“, so die Dachauer Feuerwehr, allerdings standen die zwei Bewohnerinnen der Brandwohnung, zwei Studentinnen aus Norddeutschland, im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Die Kripo hatte die Wohnung für die weiteren Ermittlungen versiegelt, und die Bewohnerinnen wussten nicht, wo sie jetzt bleiben können. Also hängte sich de Wachleiter der Feuerwehr ans Telefon. In der Verwaltung war niemand erreichbar, aber er griff auf eine frühere Lösung zurück und telefonierte mit den umliegenden Alten- und Pflegeheimen, ob dort übers Wochenende ein Zweibettzimmer frei ist. Beim Kursana hatte er Erfolg, wie die Feuerwehr mitteilte, die Leitung stelle unentgeltlich ein Zimmer zur Verfügung, und so machten sich die Damen auf den Weg dorthin. dn